Пытался объяснить все болезнью матери: в Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Хмельницкой области суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы за уклонения от мобилизации. Свой поступок он пытался оправдать болезнью матери.

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Судебное заседание неоднократно переносили, чтобы позволить обвиняемому явиться в ТЦК и СП, но мужчина ни разу предоставленной возможностью не воспользовался. Об этом говорится в приговоре Теофипольского районного суда Хмельницкой области.

Военнообязанный гражданин получил повестку 8 апреля, в которой указывалось, что 15 числа он должен явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки для последующей отправки в воинскую часть. Мужчина это требование проигнорировал.

Во время судебного заседания он не признал своей вины и объяснил, что игнорирование повестки было связано с болезнью матери. В материалах дела говорится, что обвиняемого должен был забрать на автомобиле один из работников ТЦК, который на работу проезжал через его село.

Через некоторое время сотруднику ТЦК позвонила сестра обвиняемого и заявила, что их матери в Хмельницком была сделана операция, поэтому ее брат не сможет явиться в воинскую часть. В дальнейшем в ТЦК мужчина не появлялся, так как новых повесток ему больше не вручали.

Суд не принял во внимание утверждение обвиняемого о его желании проходить военную службу. Судом неоднократно, по ходатайству самого обвиняемого, откладывались заседания с целью обеспечения ему возможности явки в ТЦК для дальнейшей мобилизации, однако он ни разу предоставленной возможностью не воспользовался.

В итоге, суд принял решение, что необходимое и достаточное для исправления обвиняемого и пресечения совершения новых преступлений является назначение наказания в виде лишения свободы. Поэтому мужчину отправили в тюрьму на 3,5 года.

Напомним, в сети распространилось видео из Харькова, на котором работник ТЦК и СП избил мужчину. Инцидент произошел 6 сентября во время работы группы оповещения. Конфликт между военными и гражданскими возник из-за того, что граждане отказались выполнять законные требования по предоставлению документов для проверки, а один из них начал неприлично оскорблять военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатском областном ТЦК и СП после обвинений в задержании и избиении мужчины, который 4 сентября скончался в больнице, раскрыли причину трагедии. Вывод судебно-медицинской экспертизы говорит о том, что смерть наступила в результате природного заболевания – ишемического инфаркта левого полушария головного мозга.

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