Пытаются дискредитировать Украину перед союзниками: в Минобороны назвали цели новых российских информационных операций

В Кремле больше всего боятся того, что западные союзники поставят в Украину все оружие, которое ей необходимо и которое они пообещали. Поэтому главной целью новых российских информационных операций является дискредитация Киева как получателя оружия.

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О том, на чем больше всего информационно сконцентрированы россияне, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

" Ключевая цель, куда они сейчас бьют информационными операциями – это дискредитировать Украину как получателя оружия. Поэтому мы видим эти вбросы, эту дискуссию, в том числе в западных странах путем аффилированных в Россию экспертов и политиков, о том, что Украина как-то не так использует оружие, что-то не контролирует, где-то оружие не туда стреляет", – отметила Анна Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что Украина в этом вопросе занимает очень четкую публичную позицию. Поэтому каждый раз, когда Россия начинает очередную информационную операцию по дискредитации Украины, руководство государства обращается к партнерам, поставляющим оружие, чтобы они официально подтвердили, что у них нет претензий по поводу незаконного использования военной помощи.

"Тем более, у нас уже давно установлены интегрированные системы отслеживания логистики, и собственно, где какая единица оружия, предоставленная партнерами, находится – это для них известно. И ключевая логика – оружие дают определенными партиями, и соответственно не будут предоставлять следующую партию, если партнеры не будут уверены в том, что мы ее использовали должным образом", – объяснила чиновник.

Маляр назвала еще один страх России, это – дальнобойное оружие. Кремлевские пропагандисты намеренно сеют панические настроения по поводу того, что якобы украинцы с таким оружием выйдут далеко за собственные границы.

"Это не так. Украина не имеет таких ни планов, ни амбиций. Более того, за этот год мы всему миру доказали, что мы как раз соблюдаем все правила и обычаи войны, установленные международным правом. Мы используем свое право защищаться и использовать оружие исключительно в пределах своих международно признанных границ", – подчеркнула заместитель министра обороны.

Еще одно "слабое место", которое Россия хочет пробить своими информационными атаками, это мобилизация, поскольку враг заинтересован в том, чтобы она не состоялась. Поэтому он, таким образом, бьет по человеческому ресурсу.

"То есть оружие и человеческий ресурс являются ключевыми точками информационных операций России", – подытожила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проведении ИПСО против Украины привлечены ГРУ, ФСБ и тролли Пригожина. О том, как действуют вражеские подразделения информационной борьбы, кем руководствуются и какие их главные цели, рассказал полковник ВСУ Тарас Дзюба.