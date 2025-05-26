'Пытаются выйти на максимум': в разведке оценили мобилизационный ресурс врага и ситуацию с производством оружия в РФ

Население России – примерно 145 миллионов человек, из них мобилизационный ресурс – 25 миллионов. Но реально подготовленных – около 3 миллионов человек.

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Об этом "Укринформу" сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Он указал, что 25 миллионов мобресурса – это россияне, которые имеют соответствующие военно-учетные или смежные специальности.

"И это трудовые ресурсы, которые двигают экономику. Но реально подготовленных – 3 миллиона. С начала полномасштабной войны мобилизовано уже 1,3 миллиона, еще почти миллион – потери убитыми и ранеными", – заявил генерал-лейтенант.

Что касается производства оружия, то страна-агрессор пытается выйти на максимум, но это дается с трудом. Для этого надо привлекать инвестиции, иметь станки, компоненты, электронику, спецхимию – с этим есть проблемы.

"На сегодня 80% военной техники [РФ] является старой, с пониженными характеристиками. Она снята с хранения, отремонтирована и отправлена на фронт. Только 20% российской техники – новейшие системы", – оценил ситуацию глава СВР Украины.

Что касается боеприпасов, то в год россияне производят около 3 миллионов снарядов 122-го, 152-го калибров, еще 2,5-3 миллиона поставляет КНДР. Всего Северная Корея передала агрессору уже 6 миллионов снарядов.

"Также от КНДР была поставка самоходных артиллерийских установок 170 мм М1989 Koksan и реактивных систем залпового огня М1991 калибром 240 мм – это 120 единиц одного типа и 120 единиц другого типа", – рассказал Иващенко.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Южной Корее заявили, что Пхеньян мог получить от Москвы технологические разработки новой ракеты для ПВО. Глава КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе руководил учениями с вероятным запуском такой ракеты истребителем МиГ-29.

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