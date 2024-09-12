'Пытаются заходить на нашу территорию': в ГПСУ рассказали о деятельности вражеских ДРГ и оценили угрозу со стороны Беларуси

Российская оккупационная армия продолжает засылать диверсионно-разведывательные группы в приграничные районы Украины. В последнее время активность вражеских ДРГ снизилась, но россияне не отказываются полностью от такой деятельности.

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Украинские защитники фиксируют попытки врага проникнуть на территорию нашей страны в Черниговской и Сумской областях. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, активность российских диверсионно-разведывательных групп на границе в последнее время значительно снизилась. В частности, оккупанты намного реже стали вступать в бой с украинскими военными в Сумской области.

В то же время враг полностью не отказался от своей диверсионной деятельности. Демченко отметил, что в Черниговской области россияне пытаются заминировать приграничную территорию. Однако все составляющие Сил обороны Украины действуют совместно для того, чтобы вовремя разоблачать такие действия врага.

Что касается обстановки на белорусско-украинской границе, представитель ГПСУ заверил, что Сил обороны полностью контролируют ситуацию. При этом Демченко подчеркнул, что Беларусь не прекращает нагнетать обстановку вблизи границы с Украиной.

"Конечно, это направление для нас будет оставаться угрожающим, пока Беларусь будет оставаться в сфере влияния страны-террористки России. Несмотря на все, на данный момент ситуация на границе остается полностью контролируемой всеми составляющими Сил обороны нашей страны. А это и пограничники, и подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии, которые также ужесточают это направление", – сообщил Демченко.

Напомним, вблизи государственной границы Украины не зафиксировано скопления беларуских войск. Силы обороны полностью контролируют ситуацию по всей протяженности границы от Волынской до Черниговской областей.

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