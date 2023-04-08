Работа идет круглосуточно: на границе с Беларусью защитники строят заграждения и создают минные поля. Фото и видео

На севере Украины защитники продолжают наращивать систему инженерных ограждений, укрепляя границу с Беларусью и РФ. Там создают противотанковые минные поля на вероятных путях продвижения врага, если тот на него решится.

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Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Военные также показали кадры укрепления пограничья (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам Наева, ситуация в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Украинские воины ее вполне используют для укрепления оборонных рубежей и своих позиций.

В частности, в областях, граничащих с Беларусью и РФ, защитники создают противотанковые минные поля там, где тяжелая военная техника потенциально могла бы проехать.

Речь идет о дорогах, лесополосах, мостах, полосах линий электропередач, в целом всех вероятных путях продвижения врага вглубь территории нашей страны.

"Только на этой неделе инженерными подразделениями обустроены несколько десятков минных полей с использованием более шести тысяч противотанковых мин. Вырыто свыше семи тысяч метров противотанковых рвов и траншей", – отметил командующий ОС.

Он подчеркнул, что собственные позиции защитники обшивают древесиной для более эффективного выполнения задач.

"Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия. Вместе победим!" – заявил Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 апреля беларусские военные переместили по меньшей мере 20 единиц техники в сторону госграницы Литвы. Эшелон остановился всего в 9 км от рубежей другой страны, в частности на железнодорожной станции Гудогай.

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