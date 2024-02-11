'Работа не закончена, война продолжается!' Наев обратился к украинцам и поблагодарил за патриотизм

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Генерал отреагировал на свое увольнение.

Сергей Наев рассказал, что узнал о кадровом решении из средств массовой информации. Об этом он написал в Telegram-канале.

Генерал отметил, что занимал должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины с 2020 года.

"Это были сложные времена. Один из самых трудных периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь. Украина сохранила свою Свободу и государственность. В этом есть заслуга каждого из нас", - написал генерал.

Наев подчеркнул, что продолжит быть верным Украине и будет двигаться вперед.

"Работа не закончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано!" – написал генерал.

По словам Наева, украинцы умеют творить чудеса, поэтому он уверен в победе Украины.

"Мечтаю о нашей победе и знаю, что этот день наступит!", – заверил генерал.

Сергей Наев также поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия по борьбе с врагом.

Он также подчеркнул, что склоняет голову перед мужеством и отвагой наших защитников, с оружием в руках ежедневно защищающих Украину от коварного агрессора.

"Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечное им уважение и память", – написал генерал.

Наев также поблагодарил всех украинцев за патриотизм и значительную помощь украинским военным.

"Ваша несгибаемая вера в Вооруженные Силы Украины добавляет сил и воодушевления на дальнейшую борьбу с противником. Двигаемся дальше! Слава Украине! Вместе победим!", – подчеркнул генерал Сергей Наев.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил новых командующих разных родов войск ВСУ. В частности, генерал-лейтенанта Сергея Наева в должности командующего Объединенными силами заменил Юрий Содоль, а экс-глава КОВА и бывший заместитель Резникова Александр Павлюк возглавил Сухопутные войска.

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