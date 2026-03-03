'Работаем над новыми технологиями': Зеленский сообщил о разработке нового вида дронов-перехватчиков с использованием ИИ. Видео

Украина работает над созданием нового поколения дронов-перехватчиков с использованием искусственного интеллекта. Разработки направлены на повышение эффективности перехвата воздушных целей независимо от погодных условий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после заседания СНБО. Он отметил, что погодные факторы существенно влияют на процент успешных перехватов воздушных целей, именно поэтому сейчас идет работа над усовершенствованием технологий.

"Когда была зима, кто же знал, что процент тогда перехватов будет меньше из-за погоды. Мы работаем над новыми технологиями для перехватчиков, чтобы они работали в любой погоде, так же как и использовать AI для перехватчиков. Мы уже развиваем это направление. И несколько рубежей защиты, и несколько рубежей ПВО – не единственный шанс, пока не закончится эта война", – заявил Зеленский.

Развитие направления дронов-перехватчиков с применением искусственного интеллекта уже продолжается. Речь идет о формировании нескольких рубежей защиты, которые будут дополнять систему противовоздушной обороны и повышать устойчивость Украины к воздушным атакам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что National Association of Ukrainian Defense Industries, компания-участник "Украинская Бронетехника" и медицинский центр Универсальная клиника "Оберіг" подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на оказание медицинской помощи раненым военнослужащим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!