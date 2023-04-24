Работал БПЛА: в оккупированных Ровеньках в Луганской области произошла мощная 'бавовна' на нефтебазе

Временно оккупированные Ровеньки Луганской области посетила "бавовна". В ночь на 24 апреля там раздался взрыв и вспыхнула нефтебаза.

Видео дня

Об этом сообщил волонтер, общественный деятель и блогер Сергей Стерненко. Он отметил, что "бавовну" в оккупированный с 2014 года шахтерский городок у границы с РФ доставил беспилотник.

"Этой ночью неизвестный добрый беспилотник атаковал нефтебазу во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области. Расстояние до линии фронта составляет более 100 км", – отметил Стерненко.

Он также опубликовал фотографию с места атаки. На ней виден охваченный пламенем резервуар с горючим.

Оккупанты подтвердили атаку и пожар на нефтебазе. Так называемое "МЧС ЛНР" заявило, что "бавовна" посетила Ровеньки около 3 часов ночи.

"В результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД "Ровеньковская нефтебаза". По повышенному номеру вызова автоматически были направлены силы и средства Ровеньковского гарнизона, подразделения из близлежащих городов: Антрацита, Свердловска, Красного Луча и сотрудники центра управления в кризисных ситуациях. По прибытии наблюдалось открытое горение резервуара с легко занимающейся жидкостью. Существовала угроза переброски огня на стоящие рядом резервуары", – заявили захватчики.

Они уверяют, что пожар смогли ликвидировать до 5:40 и утверждают, что "жертв и пострадавших нет".

Напомним, в ночь на 24 апреля в Севастополе раздались взрывы, оккупанты заявили об атаке дронов. Они уверяют, что никаких повреждений дроны не нанесли, однако видео, снятые севастопольцами, на которых видно, как захватчики безуспешно пытаются сбить беспилотники, а затем слышны сверхмощные взрывы, заставляют усомниться в утверждениях оккупантов.