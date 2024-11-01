Работал на ФСБ: СБУ задержала экс-депутата-регионала, который наводил российские удары на Сумщину. Фото

В Сумской области Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, который собирал информацию о Силах обороны и призывал российские войска к обстрелам города. Им оказался 48-летний бывший депутат Шосткинского горсовета от запрещенной "Партии регионов".

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Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Офис Генерального прокурора. Как сообщают в СМИ, речь идет об экс-депутате Олеге Куцепале.

По данным следствия, агент тайно отслеживал маршруты военных эшелонов ВСУ и позиции украинских защитников в Сумской области.

Для этого он объезжал территорию на собственном автомобиле, делая фото и видеозаписи. Кроме того, предатель пытался получить нужную информацию от знакомых во время обычных бесед.

Под псевдонимом "Афанасий" он передавал собранные данные через мессенджер сотруднику ФСБ в Брянской области, чью личность СБУ уже установила.

В своих "отчетах" агент, кроме передачи координат, призывал российских военных как можно быстрее нанести удары по городу, в том числе по зданиям местных ТЦК.

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность экс-депутата и задержала его по месту жительства в Шостке. По информации следствия, ФСБ дистанционно завербовала его в июле этого года. Во время обыска у него был изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Агенту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали агента РФ, пытавшуюся разведать позиции украинских военнослужащих. Чтобы войти в доверие, предательница поддерживала "душевные разговоры" и предлагала услуги по клинингу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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