Работала 'Баба Яга': в оккупированной Новой Каховке дрон ликвидировал коллаборанта. Фото и видео

Оккупанты пожаловались на очередную потерю в рядах местных предателей-коллаборационистов на Херсонщине. Утром 1 октября в результате атаки дрона в Новой Каховке был тяжело ранен, а впоследствии умер в больнице так называемый "председатель" оккупационного "совета депутатов" этого захваченного украинского города Владимир Леонтьев.

О карме с неба для предателя, воплотившейся в прилете тяжелого дрона Vampire, сообщил его "коллега", назначенный Москвой гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо.

Что известно

По словам Сальдо, возмездие за измену Леонтьеву доставила "Баба Яга" – так россияне и их приспешники называют украинский тяжелый БпЛА Vampire. Гауляйтер также опубликовал фото с разбитой машиной.

"Сегодня утром во время атаки вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Владимир Павлович — человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и во всей области. Он долгое время возглавлял город, вел новокаховчан за собой во времена тяжелых испытаний", – написал Сальдо.

Куда именно "вел новокаховчан" предатель, которого, по данным Центра журналистских расследований, в Каховском районе мало кто называл иначе, чем "Владимир Падлович" (что, безусловно, является свидетельством его невероятных "заслуг") – Сальдо не уточнил.

Впоследствии гауляйтер Херсонщины сообщил о смерти недобитого колаборанта. По словам Сальдо, Леонтьев был ликвидирован "на боевом посту" в результате "подлого удара противника".

Тем временем украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал кадры взрыва, отправившие Леонтьева на концерт к Кобзону. Взрыв прогремел, когда тот вышел из авто и собирался зайти в здание.

Чем прославился Леонтьев

Не упомянул в своих многословных одах "честности, принципиальности и открытости" уничтоженного предателя Сальдо о реальных "подвигах" 61-летнего Леонтьева, который в Украине "заработал" несколько судебных приговоров.

Так, в марте этого года Нововоронцовский районный суд признал уроженца РФ Леонтьева (до начала полномасштабной агрессии он жил в Новой Каховке) виновным по делу о похищении мэра Берислава Александра Шаповалова 1957 года рождения. Именно этот предатель, установил суд, находясь в должности "главы" оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки 19 марта 2022 года отдал приказ российским военным похитить Шаповалова, удерживать его в нечеловеческих условиях и подвергать пыткам, склоняя к "сотрудничеству".

За нарушение законов и обычаев войны Леонтьев заочно получил 15 лет.

А примерно годом ранее его судили за похищение Олега Батурина, журналиста из Каховки, Николая Ризака, городского головы Таврийска и Дмитрия Васильева, секретаря Новокаховского городского совета. Тогда предатель получил приговор в виде лишения свободы сроком тоже на 15 лет.

В тюрьму Леонтьев уже точно не попадет, хотя и за свои преступления он таки ответил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне так называемый "русский мир" понес еще одну потерю – правда, без участия Сил обороны. В Москве умер поэт-предатель Виталий Коротич.

Он родился в Киеве, восхвалял сначала советскую диктатуру, а затем "перестройку" и поддерживал политику Путина и Януковича.

