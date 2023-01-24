Работают танки, артиллерия и БПЛА: в сети показали, как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом. Видео

В сети показали эффектные кадры уничтожения российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области. По ним умело отработала артиллерия, танки, арта и операторы БПЛА сводной тактической группы "Адам".

Видео дня

Видео военные опубликовали в своем Telegram-канале. Они заметили, что страшно называть количество оккупантов, которые были ликвидированы только в этом маленьком лесу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Просто огромная масса целей для наших танков, арты и ударных дронов, что пачками бесславно и болезненно мрет на чужой земле", – отметили бойцы.

На кадрах видно, как среди заснеженного украинского леса взрываются позиции врага. Оккупанты не могут укрыться от огня украинских бойцов ни в лесу, ни в зданиях – пылает все.

Напомним, ранее украинские бойцы показали серию ударов по российским захватчикам в районе Бахмута. Живую силу противника и автомобильную технику под лесопосадкой обнаружили беспилотники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Оккупантов, не подозревавших, что попали в поле зрения украинской БПЛА, ликвидировала бригадная минометная батарея с самоходной установкой "Краб".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 января ВСУ нанесли удар с РСЗО HIMARS по бывшему профилакторию машиностроительного завода во временно оккупированной Кадиевке Луганской области. Там оккупанты обустроили VIP-госпиталь, в котором лечились исключительно кадыровцы;

– украинские воины уничтожили по меньшей мере два состава оккупантов, по крайней мере, один из них – на Запорожском направлении. Яркой работой порадовали бойцы 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка.

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