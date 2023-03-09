Работу в ЕС во время войны нашли более миллиона украинцев: большинство вернулись домой

Около 1,1 млн украинских беженцев сумели найти работу в странах Европейского Союза. Всего на территории Евросоюза находятся более 4 млн вынужденных переселенцев из Украины. Пятую часть из них составляют дети.

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Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас сообщает "Укринформ". Пресс-конференция состоялась в рамках первого года имплементации Директивы о временной защите для Украины.

"Временный статус защиты также предоставляет прямой и безусловный доступ к рынку труда, в отличие от традиционного статуса просителей убежища. Учитывая это, люди могут сразу начать работать. Сейчас 1,1 млн перемещенных лиц из Украины трудоустроены в ЕС", – сказал он.

Шинас добавил, что из около 1,3 млн украинских детей только половина учится в школах стран-пребывания. Значительная их часть может учиться дистанционно в украинских школах.

Отметим, с начала российского военного вторжения в Украину ЕС оказывает нашему государству существенную политическую, экономическую, финансовую, военную и гуманитарную помощь. Впервые в истории ЕС активировал так называемую Директиву временной защиты. Она предоставила беженцам из Украины право на проживание и социальную защиту на территории стран ЕС.

Документ действует до марта 2024 года.

Также известно, что в прошлом году в Евросоюз прибыло около 16 млн украинцев. 11 млн из них потом вернулись в Украину, 1 млн человек уехали дальше в другие страны, а около 4 млн вынужденных переселенцев остались на территории ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, что беженцам из Украины упростят трудоустройство в ЕС по специальности. Для этого Европейский фонд образования создал ресурсный центр украинских квалификаций, где можно обмениваться информацией.