'Ракет будет две': чешские волонтеры сообщили важное известие о сборе на 'Фламинго' для Украины

Волонтеры Чехии поделились хорошей новостью о получении украинскими военными ракеты "Фламинго". В частности, производитель принял решение увеличить объем заказа вдвое.

Поэтому средства, собранные чешскими гражданами, удвоятся, чтобы передать ВСУ две ракеты вместо одной. Об этом в соцсети Х сообщили волонтеры чешской инициативы "Подарок для Путина".

Что известно

"Украинский производитель ракет Flamingo удвоит ваши пожертвования, поэтому они добавят ракету DANA 2 к ракете DANA 1. Итак, ракет будет две!" – говорится в сообщении.

Кроме того, остаток от сбора на первую ракету, а именно 3,5 млн крон, планируют направить на приобретение других необходимых для украинских защитников вещей. Поэтому предложено голосование за приоритетные расходы, среди которых пластиковая взрывчатка, кареты скорой помощи, учебные самолеты или дроны и боеприпасы.

Технические характеристики ракеты

Ракета "Фламинго" имеет:

дальность полета до 3000 км,

скорость около 900 км/ч

боевую часть весом до 1150 кг.

Ракета работает на реактивном двигателе, который, вероятно, происходит от учебного самолета Aero L-39 Albatros. Она устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и оснащена GPS-системами, которые защищены от блокировки.

Напомним, накануне стало известно, что волонтеры Чехии всего за один день собрали необходимую сумму для изготовления украинской крылатой ракеты Flamingo. На счет кампании поступило более 12,5 млн чешских крон, то есть около $600 тыс., а взносы сделали более 8 тысяч человек.

Как писал OBOZ.UA, в июле 2025 года чешские волонтеры популярной инициативы "Подарок для Путина" собрали около 2,4 млн евро, чтобы купить украинским воинам шесть новых гаубиц Д-30. Сбор был закрыт 20 июля.

