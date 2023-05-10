Ракета попала прямо в БМП: в боях под Бахмутом погиб защитник из Кривого Рога. Фото
4 мая в боях близ Бахмута погиб военный из Кривого Рога Александр Данилов. Защитник ушел из жизни, выполняя боевое задание в окрестностях Ивановского.
О потере сообщил Исполнительный комитет Ингулецкого районного совета в городе Кривом Роге. Погибший служил старшим механиком-водителем отделения, входящего в 4 механизированную роту.
Герой получил ранение, несовместимое с жизнью, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в боевую машину пехоты (БМП).
"Трудно подобрать слова, чтобы подбодрить родных. Выражаем искренние соболезнования близким. Поклоняемся защитнику, благодарим за мужество и патриотизм. Все виновные обязательно будут наказаны", – написали на странице исполкома.
Россияне отняли жизнь у еще одного украинского бойца, который теперь навсегда присоединится к Небесному войску защитников Украины.
Напомним, что военный из Волыни Сергей Кашуба погиб на востоке, защищая Украину от оккупантов. Герою было 46 лет. Трагедия произошла 7 мая.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб 23-летний воин ВСУ Богдан Михалака из Одесщины, до войны являвшийся музыкантом. Защитник получил тяжелые ранения в боях с врагом, от которых скончался в больнице.
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