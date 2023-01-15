Ракета РФ убила в Днепре двух молодых мам, которые были лучшими подругами. Фото

В Днепре продолжают искать выживших после ракетного удара РФ по жилой многоэтажке 14 января. И оплакивают тех, кого убила Россия.

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Еще двумя жертвами государства-террориста стали две подруги-днепрянки, Ирина и Ольга, обе воспитывали маленьких детишек. Фотографию с убитыми Россией украинками показали в Координационном штабе волонтеров Днепра.

"Два светлых человека, мамы, лучшие подруги Ира и Оля…. Их убила Россия. Поддержать семьи можно лично на карты мужей девушек: 4731 2196 4895 8563 Эдуард Усов; 4441 1144 4516 0235 Саламатенко Игр."

Днепровские волонтеры также показали фотографию с двумя молодыми и красивыми жертвами РФ.

"Не могу в это поверить… Боль и слезы. Днепр. Волонтер, высокопрофессиональная стоматолог Ольга Усова, которая была моим врачом после нашей ротации — уже на небе… Остался сиротой маленький сынишка с папой, так же как и у ее подруги Ирины Соломатенко, которая тоже погибла… Оля очень добрая женщина, умная, искренняя, которая так много помогала ВСУ и всем, кому только могла. И погибла от рашистской ракеты… Оля оставила после себя светлую память, а россия — это навсегда Мордор, который будет стерт с лица земли", – цитируют "Факты" слова друга погибшей Ольги Андрея Биляка.

Напомним, накануне, 14 января, российская ракета прилетела в многоэтажку в Днепре, практически полностью снеся два подъезда. По состоянию на утро 15 января число погибших перевалило за 2 десятка, убит, в частности, один ребенок. Количество пострадавших и пропавших без вести исчисляется десятками, спасательно-розыскные работы продолжаются уже сутки.

Российские пропагандисты принялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии якобы стала украинская ракета ПВО: так Россия пытается снять с себя ответственность за страшное преступление. Этот же тезис практически дословно повторил и советник ОПУ Алексей Арестович, что вызвало шквал критики в его адрес.

Тем временем в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев", она имеет боевую часть весом 950 кг.

Запущена она была из района Курской области. По утверждению ВС ВСУ, сейчас у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет. Из более 200 таких ракет, запущенных врагом по Украине за время полномасштабной войны, не удалось сбить ни одной, а появлявшиеся ранее сообщения о якобы сбитых ранее Х-22 были ошибочными.