Ракетные провокации на Пасху: Селезнев объяснил, каким регионам следует быть настороже. Видео

Как известно, Россия планирует ракетные провокации, ожидающиеся уже в начале мая, на Пасху. Большевсего в зоне риска регионы Украины, где нет достаточных ресурсов противовоздушной обороны.

Об этом в OBOZ.Talk рассказал военный эксперт, журналист, полковник, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что в настоящее время ВСУ не хватает ресурсов по уничтожению вражеских ракет типа "Кинжал", которые могут добраться до западных регионов нашей страны. Так что опасность – в большей или меньшей степени – будет везде в Украине.

"Но мы должны понимать, что ресурсные возможности относительно такого типа ракет у врага ограничены. И они используют такие ракеты для ударов по стратегического уровня объектам", - сказал Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что в зоне большого риска находятся все прифронтовые и приграничные территории.

Ведь враг, даже имея немало ракет, не отказывается от тактики дронового и артиллерийского террора. Наши приграничные территории на Черниговщине, Сумщине, территории Харьковской области, наши прифронтовые территории, начиная от Херсона через Запорожье и дальше на Донбасс, все они находятся в зоне риска", – отметил военный.

Однако Селезнев отметил, что Украина наконец-то получила часть ракет ПВО для комплексов Patriot.

"Я надеюсь, что эффективность и меткость наших операторов Patriot будет расти. Соответственно, далеко не все вражеские ракеты будут достигать тех целей, куда их направляют российские генералы", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в СНБО украинцев предостерегли от провокаций в инфополе и усиления религиозных конфликтов в период Пасхальных праздников. Россия будет прилагать максимальные усилия для усиления напряженности в украинском обществе и запускать провокационные фейки. В частности, в ход пойдут манипуляции относительно якобы притеснений клириков и верующих УПЦ МП.

Также в период Пасхальных праздников растет угроза деятельности российских ДРГ, поэтому украинцев в приграничных регионах призывают к максимальной внимательности и осторожности.