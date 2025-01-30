Ракеты большой дальности, катера и гранатометы: Швеция объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины

Швеция объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины – примерно на 1,2 млрд долларов. Из них 90 млрд долларов будет направлено на производство ракет большой дальности. Также Украина получила помощь от Литвы – та передала переносные зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для поражения целей на малых дистанциях.

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О решении шведских властей сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он уточнил, что новый пакет помощи – самый крупный с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

По его словам, шведские вооруженные силы среди прочего передадут Украине 16 боевых катеров, 1500 противотанковых ракет, 146 грузовиков и 200 противотанковых гранатометов. Кроме того, около 45% пакета, 534 млн долл., будет использовано для новой продукции от ОПК для Вооруженных сил Украины.

"Это может быть направлено на приоритетные потребности, такие как артиллерия, дальние удары и дроны. Важен короткий срок доставки", – заявил Йонсон.

Еще 58 млн долл. будет выделено на образование и подготовку украинских военнослужащих в 2025 году. Министр отметил, что страна уже участвует в программах INTERFLEX для пехоты, INTERCHARGE для морской пехоты, NLETI по работе с минами и EUMAM по солдатской и медицинской подготовке.

Еще 71 млн долл. будет направлен на ремонт и техническое обслуживание уже переданного Швецией оборудования. Также эти средства используют для обеспечения транспортировки оборудования, услуги Шведского агентства оборонных исследований (FOI) и Шведского университета обороны.

В свою очередь Литва доставила в Украине переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты для них, сообщили в Министерстве обороны Литвы. Отмечается, что они были доставлены в конце прошлой недели (закончилась 26 января)

"Литва продолжает непрерывно оказывать военную поддержку Украине... В этом году запланированы основные направления поддержки Украины: неотложные потребности (ПВО, боеприпасы, беспилотники, антидроны), а также поддержка украинской оборонной промышленности через финансирование вооружений, произведенных в Украине", – говорится в сообщении литовского ведомства.

Также отмечается, что Литва будет вносить свой вклад в Коалицию по разминированию, которую вместе с Исландией. В целом с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму более 767 млн. евро. Общая поддержка, предоставленная Украине этой страной, превысила 1,5 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января в Бундестаге провалили голосование по вопросу о дополнительном финансировании военной помощи Украине. Члены немецкого парламента не смогли прийти к единому мнению, поэтому заседание было прервано.

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