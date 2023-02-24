Ракеты для HIMARS, дроны и 155-мм снаряды: США объявят новый пакет помощи Украине на $2 млрд – CNN

Соединенные Штаты Америки намерены объявить новый масштабный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что это произойдет в пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

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Его общая сумма составит $2 млрд. Об этом сообщило издание CNN с ссылкой на анонимного американского чиновника.

Как пишут журналисты, помощь Киеву будет выделена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Комплекты USAI закупаются или заключаются по контракту у промышленности. Эта помощь, как отмечается, будет доставлена стране быстрее, чем та, которая извлекается из американских складов.

По данным издания, Вашингтон передаст Украине:

– ракеты к РСЗО HIMARS;

– боеприпасы для артиллерии 155-мм калибра;

– несколько типов беспилотников;

– оборудование для борьбы с вражескими БПЛА;

– оборудование для разминирования;

– коммуникационное оборудование.

Кроме того, часть средств будет направлена на обучение военных и обслуживание техники.

Напомним, что после визита президента США Джо Байдена в Киев Белый дом объявил о новом пакете вооружений для Украины на сумму 460 млн долларов. В него вошли боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины группы огневой поддержки пехоты Bradley.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый санкционный пакет США и союзников против России будет направлен в том числе на компании и частные лица, которые помогают Москве обходить ограничения и экспортировать товары двойного назначения.

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