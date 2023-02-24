Ракеты для HIMARS, дроны и 155-мм снаряды: США объявят новый пакет помощи Украине на $2 млрд – CNN
Соединенные Штаты Америки намерены объявить новый масштабный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что это произойдет в пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Его общая сумма составит $2 млрд. Об этом сообщило издание CNN с ссылкой на анонимного американского чиновника.
Как пишут журналисты, помощь Киеву будет выделена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Комплекты USAI закупаются или заключаются по контракту у промышленности. Эта помощь, как отмечается, будет доставлена стране быстрее, чем та, которая извлекается из американских складов.
По данным издания, Вашингтон передаст Украине:
– ракеты к РСЗО HIMARS;
– боеприпасы для артиллерии 155-мм калибра;
– несколько типов беспилотников;
– оборудование для борьбы с вражескими БПЛА;
– оборудование для разминирования;
– коммуникационное оборудование.
Кроме того, часть средств будет направлена на обучение военных и обслуживание техники.
Напомним, что после визита президента США Джо Байдена в Киев Белый дом объявил о новом пакете вооружений для Украины на сумму 460 млн долларов. В него вошли боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины группы огневой поддержки пехоты Bradley.
Как сообщал OBOZREVATEL, новый санкционный пакет США и союзников против России будет направлен в том числе на компании и частные лица, которые помогают Москве обходить ограничения и экспортировать товары двойного назначения.
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