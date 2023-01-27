Ракеты для ЗРК NASAMS и боеприпасы: Бельгия готовит рекордный пакет военной помощи Украине

Бельгия приняла решение выделить новый пакет помощи для Украины, которая более 11 месяцев борется с полномасштабным вторжением России. Киев получит от Брюсселя вооружение на рекордные 90 млн евро.

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Об этом в четверг, 26 января, сообщило издание L'Echo. Эта сумма равна стоимости всей бельгийской помощи Украине с начала войны.

Как отмечается, государство передаст украинской армии ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которые можно использовать для зенитного ракетного комплекса NASAMS.

Также в пакет помощи войдут пусковые установки для ЗРК Mistral, но без ракет. По данным издания, ракеты для этого комплекса Украина должна получить от Норвегии и Франции, поскольку у Брюсселя их больше нет.

Кроме того, Бельгия передаст стрелковое оружие и боеприпасы к нему, однако точное количество вооружения пока не известно. В частности, речь идет о винтовках SCAR и пулеметах – 5,56 Minimi и 12,7 мм M2.

Что касается боевых танков Leopard, то этой техники в перечне помощи от Бельгии нет, поскольку государство сняла эту технику из вооружения еще в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Бельгия заявила о помощи украинской стороне в виде мобильных лабораторий и подводных беспилотников. По словам министра обороны государства, это оборудование Украине еще никто не передавал.

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