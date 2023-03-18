'Раненые умирают на границе, потому что придумали какой-то пропуск': оккупант рассказал, как в РФ 'работают на ВСУ'. Перехват

Российский оккупант, которого отправили захватывать украинские города и убивать мирных жителей, пожаловался, что армия РФ несет большие потери в Украине. Захватчики умирают от потери крови еще до того, как попадают в больницы.

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Из-за того, что медицинские учреждения возле линии фронта забиты раненными оккупантами, их пытаются вывезти сразу в Россию, но не все так просто. Об этом говорится в разговоре оккупанта с родственником, который перехватили украинские военные. Перехват опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако для того, чтобы перевезти умирающих оккупантов через границу, придумали специальный пропуск. Россиянин предполагает, что раненных специально не разрешают быстро вывозить, чтобы они не рассказали, что на самом деле происходит на войне в Украине, чтобы не испортить картинку, которую выдумывают пропагандисты.

"Так у нас, смотри, на границу везут раненных, стоят в очереди на границе, чтобы выпустить в Россию. На границе пацаны умирают от кровопотери. А вот придумана ху*та, что какой-то должен быть пропуск", – сказал он.

Российский военный также заявил, что "все забито нашими солдатами, места нет нигде".

В то же время родственник пересказывает оккупанту, который находится в Украине, вранье пропагандистов про то, что Запад якобы начал против России "третью мировую войну".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из российских оккупантов пожаловался, что его, искалеченного, без пищи и воды, оставили в лесу. Россияне вместо того, чтобы эвакуировать раненого, дали ему спальник и сказали ждать.

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