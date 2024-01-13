Раненый во время обстрелов на Донетчине гималайский медведь будет жить в зоопарке Шотландии

Медведь, получивший ранения и травмы после обстрела Россией зоопарка в Украине, прибыл в свой новый дом в Шотландии. 12-летний азиатский черный медведь по кличке Ямполь – один из немногих животных, переживших атаку оккупантов в Донецкой области.

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Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС. После обстрела спасатели перевезли медведя в приют для животных в Бельгии.

Теперь его постоянное место жительства определено: это зоопарк "Five Sisters" в Западном Лотиане.

Сотрудники зоопарка рассказали, что медведь выглядел "расслабленным", несмотря на путешествие длиной в более чем 1110 км, и вскоре после прибытия уже наслаждался своим любимым перекусом – огурцами.

Однако за ним будут внимательно следить, чтобы увидеть, не возникнут ли у него какие-либо проблемы, похожие на синдром посттравматического стресса (ПТСР), после пребывания в зоне боевых действий.

Ямполь получил контузию вследствие обстрела, когда его спасли с востока Украины в октябре 2022 года. Большинство из других 200 животных в зоопарке были убиты во время ожесточенных боев в этом районе.

"Когда волонтеры нашли Ямпиля, незадолго до этого рядом с его клеткой взорвался снаряд, и он получил сотрясение мозга. Он был в ужасном состоянии: еще пять дней, и они не смогли бы его спасти", – отметил владелец зоопарка Five Sisters Брайан Карран.

Азиатский черный медведь, также известный как лунный медведь из-за желтого меха на груди в форме полумесяца, природоохранными организациями классифицируется как уязвимый вид. По оценкам, в мире осталось менее 60 000 таких медведей.

Напомним, в столичном Центре спасения диких животных во время российской ракетной атаки травмировалась львица Юна. Она получила контузию, что привело к полной потере координации.

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