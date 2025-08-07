Российские оккупанты превращают 'Шахеды' в ракеты, но умоются своими иллюзиями: интервью с Селезневым

Страна-оккупант Россия начала более активно применять дроны, пытаясь сделать их более смертоносными за счет увеличения боевой части. Сейчас она достигает 90 кг и может еще больше возрасти. Фактически сегодня вражеские "Шахеды" по масштабам разрушений немногим уступают российским ракетам. Тем не менее, массированные атаки врага на Украину преследуют, прежде всего, психологическую цель: посредством создания атмосферы паники и хаоса противник пытается заставить нашу страну принять ультиматум Кремля.

Враг уверен в том, что сможет достичь успеха на украинском фронте, но объективно не способен выполнить даже задачи текущей летней наступательной кампании. Оккупационные войска до сих пор "топчутся" в районе Часового Яра и Торецка, поскольку не могут сломить сопротивление Сил обороны Украины. Украина выдержит этот раунд противостояния, а враг в очередной раз умоется своими иллюзиями.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Страна-оккупант нанесла массированный удар по Лозовой – наиболее массированный с начала широкомасштабного вторжения. Почему именно Лозовая? Этот населенный пункт находится достаточно далеко от линии фронта. Зачем этот точечный удар?

– Отвечая на этот вопрос, я предлагаю вернуться примерно на полтора года назад, когда мы с вами в некоторых интервью говорили о перспективах развития российско-украинской войны в части нанесения ракетных ударов. Причем тогда мы больше акцентировали внимание на ракетных ударах, хотя понятно, что за это время составляющая дроновых атак значительно увеличилась. По масштабам разрушений российские дроны сейчас мало чем уступают российским же ракетам.

Тогда мы говорили о том, что противник в ближайшей перспективе будет акцентировать внимание на нанесении ударов по объектам нашей инфраструктуры. Это мосты, железнодорожные станции, объекты энергетической инфраструктуры. Собственно говоря, сейчас мы видим практическую реализацию этих утверждений и выводов в исполнении российской армии.

Очевидно, что логистика является ключевым фактором, который позволяет своевременно перемещать ресурсы на определенные направления, участки фронта в необходимых объемах. Действия Россия в этом плане абсолютно логичны.

Лозовая – это крупнейший железнодорожный логистический центр, узел на территории Харьковской области, через который проходит львиная часть железнодорожных перевозок, эшелонов с воинской техникой, оборудованием, личным составом, боеприпасами. Разрушение подобных ключевых объектов приводит к определенному замедлению продвижения грузов военного назначения.

Да, есть альтернативные маршруты, но есть и ключевые точки, от стабильного функционирования которых зависит стабильное функционирование всей железнодорожной сети в том или ином регионе нашей страны. В принципе таким же образом действуем и мы, нанося удары с помощью наших дронов по российским объектам железнодорожного сообщения.

Но, в отличие от нас, противник абсолютно не обращает внимания на так называемые сопутствующие потери среди гражданского населения. Если мы действуем точечно, буквально ювелирно, уничтожая вражеские военные объекты, а также объекты вражеской инфраструктуры, четко определяя маршруты, координаты целей и уже по ним нанося удары, то противник бьет по площадям. Ему абсолютно все равно, сколько гражданского населения погибнет в той же самой Лозовой, если его целью является этот железнодорожный узел.

Не все из российских дронов являются высокоточными, онии прилетают куда не попадя, в результате чего страдает мирное население. Но Путина и его окружение, российский генералитет это мало интересует. Им главное достичь соответствующего результата по части уничтожения нашей железнодорожной инфраструктуры.

– Эксперт в области военных и радиотехнологий Сергей Бескрестнов сообщил о том, что враг начал использовать "Шахеды" с противотанковыми минами ПТМ-3. Две таких мины можно прикрепить на один "Шахед". Если это подтвердится, что это фактически будет означать? Насколько это увеличивает степень опасности "Шахеда"?

– Боевая часть "Шахедов" в настоящее время уже достигает цифры 90 килограмм, причем эта цифра не потолок. В принципе противник может увеличивать боевую составляющую своих "Шахедов", используя фактор уменьшения топливных баков. Условно говоря, если ему необходимо доставить взрывчатку на расстояние в пару сотен километров, зачем ему заправлять полные баки? Он уменьшает объем топливного бака и увеличивает грузоподъемность "Шахеда" и боевую часть.

Думаю, что использование противотанковых мин, которыми начиняют "Шахеды", это попытка противника максимально удешевить производство этих дронов, а за счет удешевления увеличиваются объемы производства.

Противнику крайне важно создать атмосферу паники, хаоса, буквально стагнации в Украине, в украинской экономике в рамках масштабного использования этих дронов. Думаю, что именно к этому противник и стремится – за счет дронового террора заставить нас принять ультиматум Кремля и, соответственно, объявить о своей капитуляции.

– Следующий вопрос касается активности врага на Сумщине. Есть хорошие новости от ГУР – бойцам "Спецподразделения Тимура" удалось зайти в тыл врага, зачистить позиции и закрепиться. Но противник действительно действует очень активно на этом направлении. Видите ли вы какие-то признаки того, что враг может сместить свой акцент с уже традиционно Покровского направления на другие направления, переместить туда существенное количество войск?

– Я полагаю, что Путин – или так ему докладывают – уверен в том, что российских ресурсов будет хватать для реализации нескольких задач на разных направлениях. Соответственно, к активным боевым действиям, которые в настоящее время ведутся на Покровском и Мирноградском направлениях, следует добавить определенную динамику, которая в последнее время возрастает на юге Херсонской и Запорожской областей, бои в районе Антоновского моста на Херсонщине и в районе населения пункта Каменское на территории Запорожской области.

Противник достаточно серьезно масштабирует свои усилия, действия на Лиманском направлении, на Купянском направлении, пытается создать условия для буферной зоны, создания которой требует Владимир Путин на территории наших приграничных областей. Буквально вчера (5 августа, – Ред.) появилась информация о том, что он атаковал в районе пограничного перехода Гоптовка на севере Харьковской области.

То есть противник реализует ряд блоков. Блок первый – это попытки полной оккупации Донецкой области, где частями откусывает территории.Второй кейс – это создание буферной зоны на территории трех украинских областей –Харьковской, Сумской и Черниговской. Блок третий – боевые действия на территории юга нашей страны, Херсонской, Запорожской областей. Днепропетровская область для него – определенная перспектива, но также в рамках стратегии создания санитарной либо буферной зоны.

Судя по тем действиям, которые сейчас совершает российская армия, они абсолютно уверены в том, что будут способны этот кейс реализовать. Вряд ли в рамках летне-осенней части наступательной кампании, но в какой-то осязаемой перспективе. Но действительно ли удастся? Уверен, что нет. Мы ведь уже проходили этот кейс – Киев за три дня, вся Украина за три недели.

Но как всегда фактор ресурсов является предопределяющим. Я вижу, что в определенной степени происходит трансформация позиции наших североатлантических друзей и партнеров. Они продолжают увеличивать объемы поставок вооружения и техники, в том числе той, которую закупает у правительства США.

Поэтому я думаю, что мы выдержим, а россияне в очередной раз умоются своими иллюзиями. Ведь как минимум на летнюю наступательную кампанию у них были куда более амбициозные планы и ожидания.Но пока они все еще топчутся в районе Часового Яра, не могут сломать наше сопротивление в районе Торецка, и невзирая на огромные усилия, они не смогли кардинально изменить ситуацию на Сиверском направлении.

То есть фактически те три ударных плацдарма на территории Донецкой области, откуда они планировали атаковать Славянск, Дружковку и Константиновку по состоянию на сегодняшний день до сих пор не созданы. Наибольших успехов противник достиг на юго-запад от Константиновки, но и там нельзя говорить о том, что они буквально завтра-послезавтра приступят к активным наступательным действиям с целью масштабных атак на Константиновку.

Очевидно, в ближайшей перспективе они более активно будут использовать дроновые системы типа "Шахед-131" и "Шахед-136" с целью максимального удешевления своего огневого влияния на тыловые районы в нашей Донецкой области, это очевидно. Ведь это очень удобно – использовать относительно недорогие "Шахеды", начиненные большим количеством боевой части, вместо достаточно дорогих ракет. Потому что в рамках массированных атак с помощью "Шахедов" какая-либо их часть все равно прилетит туда, куда их противник направляет. Наша ПВО хоть и очень мощная, но она не всесильна, и это следует признать.