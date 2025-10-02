Оккупанты восстанавливают паром в Крыму. Готовятся к эвакуации? Интервью с Заблоцким

Страна-агрессор Россия восстанавливает паромную переправу через Керченский пролив, но не столько для перевозки грузов, сколько как резервный маршрут для эвакуации в ситуации, когда появляются признаки подготовки к контрнаступательной операции Сил обороны Украины. Керченский мост до сих пор активно используется врагом, но его железнодорожная составляющая имеет большие ограничения из-за одной из предыдущих мощных украинских атак. Железнодорожная ветка моста де-факто находится в аварийном состоянии.

Ситуация в Черном море остается опасной: вражеский флот способен наносить удары, в частности "Калибрами", однако его эффективность заметно снизилась из-за эффективного применения беспилотников ГУР. Море фактически заминировано, но в основном за счет мин, оставшихся со времен Первой и Второй мировых войн. Российские КАБы, которые враг бросает в Черное море, представляют меньшую опасность, чем более старые мины.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

– Страна-оккупант намерена восстановить паромную переправу через Керченский пролив. Это может быть связано с тем, что Керченский мост сейчас перегружен и постоянно сталкивается с угрозами украинских ударов. Считаете ли вы, что причина действительно заключается в этом? Что даст паромная переправа и, главное, насколько долго она может просуществовать, до первого же удара наших Сил обороны?

– Вы уже ответили на свой вопрос. Так оно и есть, я с вами полностью согласен. Дело в том, что переправа – это резервный вариант для моста, но мы видим, что происходит в Крыму. Там происходит подготовка к более серьезной операции – боюсь слов "наше наступление", но все возможно. Потому что сейчас выносятся средства радиолокационного наблюдения, ПВО, противоракетной обороны. Зачем это делается? По классике военного жанра – это является подготовкой следующего этапа, то есть нанесения авиационных ударов. А авиационные удары, в свою очередь, должны предшествовать наступлению наземных войск. Вот и все.

А относительно переправы – противник за этим наблюдает и может рассматривать ее только как средство эвакуации, больше ничего. Туда они ничего завозить уже не могут и рисковать не будут. В прошлом году, когда была первая массированная атака на Крым, они уже вывозили часть оборудования и даже складов. Что они могут завозить в Крым? Боеприпасы, горючее, но его сейчас не хватает. И больше ничего. То есть примерно так оно работает.

Именно в этом контексте следует рассматривать и паромную переправу. Но мы видим, что они построили железнодорожную ветку в Крым, а мы ее уничтожили. Там сгорели эшелоны, они до сих пор там стоят – враг не может их оттянуть, потому что там одна ветка, к ним невозможно подъехать.

Речь идет о поставках для линии фронта и все остальное, это логистика. Поэтому вы правильно ответили на свой вопрос.

– Можно ли сказать, что сегодня Керченский мост уже является фактически декоративным сооружением или все же определенную роль он еще играет?

– Нет, нельзя так сказать. Так мы скатываемся на рельсы пропаганды, а я бы не хотел вообще иметь что-то общее с пропагандой, что с нашей, что с не нашей. Потому что пропаганда – это преувеличение того, что есть, с определенными целями.

– Тогда вопрос будет звучать иначе: насколько важную роль сегодня играет Керченский мост в поставках в оккупированный Крым?

– Он работает, но работает с ограничениями. Дело в том, что его главная составляющая – железнодорожная, но она повреждена, ее заменить сейчас нельзя. Для этого надо разбирать половину моста, а там конструкции.

Основная проблема возникла там после того, как впервые на автомобильной составляющей был взорван грузовик со взрывчаткой, а сверху стоял эшелон, а в нем цистерна с горючим. Он загорелся, горючее потекло вниз. Высокие температуры повлияли на устойчивость металлических конструкций, которые сделаны из специального сплава. Сейчас внешне они якобы целы, но прочность их нарушена. Они должны были выдерживать определенные нагрузки, но сейчас они этого делать не могут. То есть фактически это аварийное состояние.

Поскольку ремонт пока невозможен, целые эшелоны по железнодорожной ветке они пускать не могут, а только по 5-6 вагонов. Поэтому перевозят такими небольшими "аптечными" дозами. Причем, эти вагоны идут с паузами. К тому же мост закрывают на воздушные тревоги.

У них и достаточно паромов нет. Они сказали, что восстановили тот, который был поврежден и который подняли, но два так и лежат.

– Где они лежат? На дне Керченского залива?

– Не только на дне залива. Один даже где-то в море был потоплен, а еще один паром с цистернами был потоплен в прошлом году прямо возле пирса и заблокировал его. Теперь там невозможно швартоваться, причал заблокирован. Ведь паром может подойти к берегу только в определенном месте, чтобы глубина позволяла. Также нужно, чтобы там были рельсы, на которых стоят вагоны или цистерны, которые потом выкатывают на причал. Это была действительно очень удачная атака. Видимо, не последняя.

Но у россиян остается еще пять десантных кораблей, которые используют вместо паромов.

– Рашисты намеренно сбрасывают КАБы в Черное море, которое сейчас де-факто заминировано. По вашим оценкам, насколько сейчас серьезная ситуация в море с этими "минами"? Насколько это препятствует зерновому коридору?

– У меня нет таких данных, но КАБ – это бомба, это не мина. КАБ – это боеприпас ударного действия. Чтобы взорваться, он должен удариться во что-то твердое, но не в море.

Сейчас в Черном море находятся несколько десятков тысяч боеприпасов с прошлой и позапрошлой мировых войн. Поэтому пусть бросают море. Все относительно.

– Как вы сегодня оцениваете мощь, потенциал Черноморского флота? Какова степень его опасности?

– Он продолжает быть опасным. Остатки этого флота выполняют приказы Москвы. Они наносят удары. Последний пример – малый ракетный корабль "Вышний Волочок" работает на Азовском море. До этого это были единичные примеры, когда удары "Калибрами" наносили именно из Азовского моря, но туда перевели этот корабль. Однако мы его там достали – он был атакован беспилотниками ГУР. Было попадание, "Вышний Волочок" маневрировал, врезался в турецкий танкер. Мы видели повреждения, а повреждение означает, что этот корабль не будет способен выполнять свои задачи в ближайшее время.

Остальные десантные российские корабли прячутся в Новороссийске, часть в оккупированной Абхазии. Они боеспособны, они могут наносить удары, и они это делают, но не так эффективно, как это было в начале войны. Потому что мы научились сбивать ракеты, выпущенные ими. В то же время враг пытается обойти наши системы. Это война, это двусторонний процесс.