День памяти павших защитников Украины.

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День памяти героев Иловайска, погибших в колонне во время прорыва 29 августа 2014 года.

Далее текст на языке оригинала.

Матеріали розслідування по Іловайську – хто чим командував, хто віддавав накази, про що йшла мова на нарадах, у яких кабінетах, хто намагався врятувати людей, а хто намагався навпаки нічого не робити, чому був такий безлад – все це досі засекречено. Хоча здавалося б – чому? Навіщо секретність по Іловайську під час великої війни? Хай суспільство побачить хоча б протоколи допитів та висновки експертизи. Зараз вже ніяких таємниць у тій далекій історії не може бути. Я вимагав цього 9 років. Генпрокурор Венедиктова навіть обіцяла розсекретити усі матеріали по Іловайську у 2020 році, але так і досі не розсекречено жодного документу.

Впевнений, що покази усіх учасників подій по Іловайську мають бути оприлюднені, а висновки слідства та тактичної експертизи по справі стануть відкриті для суспільства. І це потрібно якомога скоріше.

Розкриття усіх даних по Іловайську – це повага до загиблих героїв. Це єдина гарантія, що з трагедій, де гине багато людей в Україні, почнуть робити висновки.

Якщо буде відкрита правда по Іловайську – значить буде відкрита з часом правда і по здачі півдня, розмінуванню Чонгару та інших мостів, і по оточенню Маріуполя, і по усім іншим операціям, з яких не були зроблені правильні висновки.