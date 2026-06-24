Что означает удар по Воронежскому электронному кластеру

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22 июня Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов "Сборка" и интегрированному в его структуру предприятию "ВЗПП Микрон". Для атаки были использованы новейшие американские высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования AGM-18 Rusty Dagger, разработанные в рамках программы ERAM (Extended Range Attack Munition) и адаптированные для истребителей F-16. Правительство США одобрило продажу 3350 единиц таких ракет в августе 2025 года, и менее чем через две недели после первых сообщений об обнаружении их обломков с платами и CRP-антеннами производства Zone 5 Technologies, оружие было применено по реальной цели на расстоянии 278 километров от линии фронта.

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Результатом удара стало критическое разрушение главного корпуса предприятия, где аналитики группы Dnipro OSINT зафиксировали как минимум четыре точечных попадания, вызвавших масштабный пожар. В результате взрывов погибли пять сотрудников завода, несколько десятков человек получили ранения, а обломки строительных конструкций заблокировали прилегающие дороги. Дополнительные повреждения жилых домов рядом с заводом, в частности возле магазина "Пятерочка", были вызваны падением российской зенитной ракеты, что подтверждается характерными следами готовых поражающих элементов на фасадах. Сам Воронежский оборонный завод "ВЗПП Микрон" находится под санкциями Тайваня и выполняет прямые заказы министерства обороны РФ, обеспечивая российский ВПК транзисторными сборками и матрицами для блоков крылатых ракет Х-101, полупроводниковыми матрицами для бортовых цифровых вычислительных машин "Заря-61М" в составе ракет 9М727 оперативно-тактических комплексов "Искандер", а также диодами и транзисторными сборками для телевизионных каналов зенитных комплексов "Панцирь-С1".

Ликвидация микроэлектронной базы в Брянске

Этот удар является частью более широкой стратегии украинской армии, направленной на системный вывод из строя предприятий второго и третьего уровней снабжения, производящих микрочипы, транзисторы и автономные источники питания. Следующим по степени важности и масштабу последствий является удар, нанесённый 10 марта 2026 года по Брянску, где целью стала группа заводов микроэлектроники "Кремний ЭЛ". По меньшей мере семь крылатых ракет Storm Shadow / Scalp поразили цеха предприятия, соседний техникум и жилые дома, в результате чего восемь человек погибли, а сорок получили ранения. Уничтожение линий по выпуску силовой электроники, дискретных полупроводников и компонентов на карбиде кремния подорвало базу для энергетики и питания российских ракетных систем и радиолокационных комплексов ПВО.

Глубокие стратегические удары: Чебоксары и Воткинск

Третьей по значимости является серия глубоких стратегических ударов с использованием украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и беспилотников большой дальности. Десятого июня 2026 года повторная ракетная атака полностью разрушила главный корпус НИИ "Прогресс" в Чебоксарах, Чувашия, на расстоянии 900 километров от границы. Из пяти запущенных ракет две достигли цели, трое человек получили ранения. Предприятие выпускало защищенные от помех антенны и приемники "Комета", которые интегрируются в ударные БПЛА "Герань-2", управляемые авиабомбы с модулями УМПК, а также ракеты "Искандер" и "Калибр". Ранее, в ночь на двадцать первое февраля 2026 года, ракеты FP-5 "Фламинго" впервые преодолели 1400 километров и поразили один из корпусов Воткинского завода в Удмуртии, являющийся ключевым объектом стратегического ракетного производства РФ, ранив одиннадцать человек.

Поражение смежных производств: Таганрог, Елец, Мичуринск

Четвертый уровень поражения оборонной инфраструктуры охватывает южные и центральные регионы РФ, где выводятся из строя мощности по производству беспилотников и элементов питания. 11 апреля 2026 года Военно-морские силы Украины крылатыми ракетами "Нептун" атаковали завод "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области, полностью уничтожив два и повредив четыре производственных помещения, где осуществлялась разработка и сборка разведывательно-ударных беспилотников типа "Блискавка" и компонентов для тяжёлых БПЛА.

В начале года, вечером 4 января 2026 года, сорок один беспилотник атаковал завод "Энергия" в Ельце Липецкой области. Несмотря на официальные заявления о сбивании, спутниковые снимки зафиксировали значительные разрушения цехов по производству химических источников тока и автономных аккумуляторов для авиации, флота и управляемых авиабомб ОСП Д-30СН и модулей УМПК. Кроме того, два налета дронов – двенадцатого февраля и третьего июня 2026 года – пришлись на завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области, повредив учебный корпус колледжа, магазин "Магнит" и непосредственно линии выпуска аппаратуры для систем управления авиационной и ракетной техникой.

Логика деградации российской противовоздушной обороны

Анализ действий российской противовоздушной обороны свидетельствует о её полной системной неспособности защитить критически важные промышленные объекты в тылу. Этот провал обусловлен тремя логическими причинами: острой нехваткой радаров и зенитных комплексов из-за их уничтожения на фронте или передислокации для защиты Москвы и резиденций руководства в Валдае, технической неготовности систем ПВО перехватывать новые миниатюрные низковысотные цели со сложной траекторией полета, такие как AGM-18, а также отсутствия оперативного реагирования из-за привычки работать исключительно с медленными беспилотниками. Попытки заводов защититься, натянув антидроновые сетки между вышками, оказались неэффективными против многотонных ракет, а создание мобильных огневых групп превратилось в фарс из-за укомплектования подразделений неподготовленными и недисциплинированными военнослужащими.

География будущих целей украинского ВПК

Вся критически важная электронная база российского ВПК сосредоточена в нескольких географических кластерах, которые теперь находятся под прямой угрозой уничтожения по аналогичным схемам. В Зеленоградском узле функционируют заводы "Микрон", "Ангстрем" (компоненты блоков МК-003 для ракет Х-101), "Миландр" (микросхемы для авиационного изделия 30) и НПЦ "Элвис" (радиационно-стойкая электроника). В Воронеже, помимо пострадавшего завода, действуют КТЦ "Электроника" и концерн "Сузирье", выпускающий комплексы РЭБ "Борисоглейбск-2", "Палантин" и цифровые системы связи Р-168 "Акведук" для комплексов "Искандер".

Московский кластер включает НПП "Исток" в Фрязино (СВЧ-усилители для радаров истребителей Су-57 и комплексов ША-121), НПП "Пульсар" (твердотельная СВЧ-электроника), Лианозовский электромеханический завод (оборудование для командных пунктов ПВО концерна "Алмаз-Антей") и НИИ ДАР (загоризонтные РЛС). Также в Великом Новгороде работает ОКБ "Планета", которое поставляет микрополосковые платы для баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М".

Последствия

Общий вывод подтверждает высокую эффективность стратегии, выбранной Силами обороны Украины. Повреждения стерильных цехов и сложного оборудования невозможно устранить путем быстрого ремонта или оперативного "серого" импорта. Последствия этих атак носят накопительный характер и уже привели к зафиксированному аналитиками снижению темпов производства оперативно-тактических ракет типа "Искандер", а также к острому дефициту зенитных противоракет для систем противовоздушной обороны противника. Способность защитить эти объекты у российского командования в настоящее время отсутствует.