Расстреливал 'Иловайскую колонну' в 2014 году: в Украине ликвидировали майора армии РФ Ильдара Мазитова. Фото

Бойцы Сил обороны Украины ликвидировали на фронте заместителя командира танкового батальона по вооружению оккупационной армии России Ильдара Мазитова. В 2014 году захватчик принимал участие в расстреле украинских военных в Иловайске.

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Кроме того, вместе со своим полком оккупант должен был охранять "парад" во временно захваченном россиянами Мариуполе. О ликвидации Мазитова сообщили российские пропагандистские издания.

В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" появилась публикация о гибели Мазитова в группе "Кичуйский сельский дом Культуры". Однако позже публикацию удалили.

В ней говорилось, что оккупант проживал в городе Кичуй в Татарстане, российский захватчик окончил Казанское танковое военное училище, неоднократно участвовал в боевых действиях и был награжден в стране-агрессоре различными медалями.

Издание "Милитарный" сообщило, что Мазитов вместе с другими российскими преступниками расстреливал украинских военных в Иловайске 29 августа 2014 года. Танк Т-72Б Мазитова попал на камеру журналиста Ростислава Шапошникова, который вместе с военными выходил по "зеленому коридору", который расстреляли российские войска.

Позже в Twitter опубликовали фото Мазитова в этом танке. Тогда, как утверждается, ликвидированный захватчик служил в 18-й отдельной мотострелковой бригаде.

7 мая 2022 года на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины опубликовали список российских оккупантов, которых отправили охранять парад во временно оккупированном Мариуполе. В этом списке был и Мазитов.

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