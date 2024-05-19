Разбили всю базу отдыха: последствия теракта РФ под Харьковом показали с высоты

В Черкасской Лозовой под Харьковом российский баллистический обстрел, совершенный врагом 19 мая, полностью разрушил базу отдыха, где находились гражданские. Известно о гибели шести мирных жителей и ранении еще 16 (информация по состоянию на 16:30 воскресенья).

Харьковская областная прокуратура обнародовала в YouTube видео последствий удара двумя "Искандерами-М" по гражданскому объекту. Кадры снял с высоты дрон следователей.

На ролике видно, что повреждены все объекты базы отдыха, расположенной у водоема.

Удар был нанесен в районе 11:00 с территории Белгородской области России. Погибли шесть украинцев, в том числе женщина на седьмом месяце беременности. Шестой известной жертвой стал 68-летний гражданский мужчина, который скончался в больнице.

Среди 16 раненых есть ребенок восьми лет. Также от второй ракеты пострадали полицейский и медик, которые прибыли на вызов.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Как писал OBOZ.UA, среди жертв российской атаки по Черкасской Лозовой также был местный житель, который в 100 метрах от базы отдыха ловил рыбу. Осколок попал ему прямо в сердце.

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