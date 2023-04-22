'Размахивал пистолетом': оккупант пожаловался, что российский офицер убил 'мобика', и рассказал о нехватке медикаментов. Видео

Пленный военный рассказал о пирах и пьянстве российского военного руководства. Так, по словам пленника, однажды их офицер случайно убил одного "мобика", который сейчас считается пропавшим без вести.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале проекта " Ищи Своих ". Также пленный жаловался на нехватку медикаментов и качественной брони в армии РФ.

Об этом рассказал российский военный Безь Руслан Макарович, служивший в подразделении "Шторм" и попавший в украинский плен.

Оккупант признался, что их военное руководство часто злоупотребляет алкоголем, после чего начинает "воспитывать" мобилизованных воинов. Да, однажды их офицер так "размахался" пистолетом, что случайно пристрелил одного из "мобиков". Убитый до сих пор считается пропавшим без вести.

Также пленник сетует на низкое обеспечение медикаментами в российской армии и плохое качество брони.

"Шли воевать только, считай, в одной рубашке. Иногда товарища даже не могли спасти на поле боя. Сейчас даже та издаваемая часть, бронь и каска – не всегда помогает, она тоже ужасного качества", – рассказывает российский военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный оккупант рассказал, почему пошел убивать украинцев. Он признался, что пришел защищать "братский народ" от войск НАТО. О том, что военный контингент Североатлантического блока "угнетает граждан" на территории нашей страны, оккупант узнал от доярки.

Ранее пленник оккупант рассказал, что его бросили на войну, несмотря на проблемы с психикой. Российский военный, родом из Забайкалья, рассказал, что к военной службе был "ограниченно пригоден" и даже лежал в психушке.

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