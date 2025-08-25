Разрушают национальную идентичность: ГУР обнародовало данные о семи лицах, причастных к милитаризации украинских детей на оккупированных территориях

В Главном управлении разведки обнародовали информацию о семи лицах из трех организаций, которые причастны к милитаризации украинских детей на оккупированных территориях. Также они способствуют незаконному оформлению опекунства над ними российскими семьями.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины и на портале War&Sanctions. Там отметили, что таким образом страна-агрессор хочет закрепить оккупацию как норму в сознании будущих поколений, надеясь, что со временем эти дети станут частью мобилизационного резерва для новых войн Кремля.

"Государство-агрессор РФ продолжает осуществлять культурный геноцид как составную часть своей агрессии против Украины. В частности, Россия проводит целенаправленные мероприятия по принудительной интеграции детей с временно оккупированных территорий Украины в российское общество и по их военно-патриотическому и идеологическому "воспитанию", – говорится в сообщении.

Среди опубликованных сегодня фигурантов:

Максим Швец – основатель организации "Сила Донбасса", реализующей политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области, используя для этого спортивные мероприятия и тренировки по боевым искусствам.

В октябре 2024 года во время интервью на пропагандистском телеканале "Россия 1" Александр Швец заявил о создании нескольких ячеек организации "Сила Донбасса" и привлечении большого количества детей и подростков к спортивным и псевдопатриотическим программам.

Дмитрий Панченко – владелец донецкого клуба "Спартак", который предоставляет базу для проведения так называемых "военно-патриотических" мероприятий. Также "Сила Донбасса" оказывает волонтерскую помощь ВС РФ.

Иван Луговский является ответственным за спортивное направление в клубе "Спартак", на базе которого действует организация "Сила Донбасса", реализует политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам в сотрудничестве с властями РФ.

Владислав Головин – участник так называемой СВО. Занимается организацией мероприятий по "перевоспитанию" и милитаризации депортированных украинских детей под прикрытием "оздоровления" и "отдыха" как на территории РФ, так и на ВОТ Украины. Кроме того, Головин продвигает российские пропагандистские нарративы о "миротворческих и гуманитарных" целях Москвы, пытаясь оправдать массовую депортацию и геноцид украинцев.

Лидия Емельянова, руководитель так называемого "Управления опеки и попечительства администрации городского округа Торез", еще с 2014 года сотрудничает с оккупантами. Она организует депортацию украинских детей в РФ, получает отчеты от местных интернатов и способствует принудительной паспортизации несовершеннолетних

Юлия Зимова, руководитель и бухгалтер проекта "Ванечка", реализует кремлевскую политику депортации украинских детей и способствует их устройству в российские семьи.

Подобную деятельность поддерживает и Роман Бусаргин, который занимает должность в административных структурах РФ и обеспечивает интеграцию украинских детей в российское общество. В частности, 5 октября 2023 года он выступил перед детьми из оккупированного Донецка и Мариуполя в Саратовском университете, призывая их поступать в этот вуз и называя "одной большой семьей".

"Идентификация организаторов и исполнителей преступлений – первый шаг на пути к установлению справедливости, привлечения к ответственности и наступления последствий за совершенные преступления", – указано в сообщении ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, до 2034 года в России планируют открыть 15 новых высших учебных заведений, но вместо получения гражданского образования студенты будут получать военные специальности. Таким образом путинский режим навязывает молодому поколению военную карьеру как основной жизненный путь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!