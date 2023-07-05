Разведка Британии объяснила, какими будут последствия ареста Суровикина для РФ, и указала на исчезновение еще одного генерала

Генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего российскими войсками в Украине, не появлялся на публике после мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня 2023 года – в РФ с 28 июня распространяются слухи о его аресте. И хотя военнослужащий в основном известен своей жестокой репутацией, любые официальные санкции против него, вероятно, вызовут раскол.

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Такое мнение высказали в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter министерства обороны Великобритании. Там отметили, что генерал является одним из наиболее уважаемых старших офицеров в российских вооруженных силах.

Отмечается, что сообщения об аресте Суровикина не подтверждены, но власти, вероятно, будут с подозрением относиться к его давней связи с "Вагнером", начиная с его службы в Сирии с 2017 года.

При этом, как отметили в британской разведке, заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров также отсутствовал на телевизионном выступлении руководства министерства обороны 3 июля 2023 года. Аналогично он был заснят на видео разговаривающим с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время бесспорного захвата группой Ростова-на-Дону.

"Подозрение, которое потенциально может пасть на старших офицеров, подчеркивает, как неудавшийся мятеж Пригожина усугубил существующие линии разлома в сообществе национальной безопасности России", – считают в минобороны Британии.

Напомним, Суровикин отсутствовал на селекторном совещании, которое 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу устроил с руководящим составом вооруженных сил страны-агрессора, хотя военнослужащий такого уровня должен был присутствовать на мероприятии.

С 28 июня в РФ распространяются слухи об аресте Сергея Суровикина после мятежа Евгения Пригожина. Его могли арестовать вечером 27 июня по обвинению в госизмене.

В Кремле уклонились от ответа на вопрос о судьбе замкомандующего группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина. В то же время дочь военачальника заявила, что с ним якобы "все в порядке" и он находится "на рабочем месте".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание The New York Times сообщило, что Суровикин мог заранее знать о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина восстать против военного руководства РФ. Есть признаки того, что и другие генералы страны-агрессора, возможно, поддерживали попытку "повара Путина" сменить руководство МО силой;

– кроме того, СМИ пишут, что Суровикин был тайным высокопоставленным членом частной военной компании "Вагнер". Более того, в так называемый пул предателей могли входить еще десятки российских военных.

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