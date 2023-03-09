Разведка США: Россия не имеет ресурсов для значительного наступления и уже в этом году перейдет к обороне

России не хватает боеприпасов и личного состава, чтобы добиться больших территориальных достижений в Украине в ходе значительного наступления. Поэтому она может перейти к стратегии удержания территорий и обороны, затягивая войну.

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Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Деника Хейнс во время выступления 8 марта перед комитетом Сената. Ее слова цитирует The New York Times.

По словам Хейнс, после неудач на поле боя российский диктатор Путин теперь понимает проблемы, с которыми сталкивается его армия, и может скорректировать свою стратегию в краткосрочной перспективе.

"Даже когда российское наступление продолжается, у них высокий уровень потерь. Путин, вероятно, уже лучше понимает пределы того, чего способна достичь его армия, и, похоже, сейчас сосредоточен на более ограниченных военных целях", – сказала глава национальной разведки США.

Россия может рассматривать продолжение войны как лучший шанс достичь своих стратегических целей, даже если это означает длительные паузы в наступлении, подчеркнула г-жа Хейнс.

По ее словам, Москва достигает "постепенного прогресса" в Бахмуте, пережившего самые интенсивные бои за последние недели. При этом чиновница подчеркнула, что город не является "особенно стратегической целью".

Помимо потерь в войсках Россия сталкивается с критическими моральными проблемами и нехваткой боеприпасов, отметила Хейнс.

"Если Россия не приступит к обязательной мобилизации и не найдет значительные посторонние поставки боеприпасов, ей будет все труднее поддерживать текущий уровень наступательных операций в ближайшие месяцы. И, следовательно, они могут полностью перейти к удержанию и обороне оккупированных территорий. Короче говоря, мы не ожидаем, что российская армия в этом году восстановится настолько, чтобы добиться больших территориальных достижений", – отметила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению военного эксперта Алексея Мельника, вскоре в войне возможна новая активная фаза, к которой готовятся обе стороны – и украинская армия, и российские оккупанты.