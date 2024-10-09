Разведка США узнала о планах Путина вторгнуться в Украину в октябре 2021 года: всплыли громкие подробности

Разведка США узнала о плане вторжения РФ в Украину в октябре 2021 года. Президент Джо Байден сначала не мог поверить в это, а затем предъявил разведданные российскому диктатору Владимиру Путину в ходе телефонного разговора. Их общение было настолько напряженным, что в какой-то момент Путин стал угрожать ядерной войной.

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Об этом пишет известный американский журналист, редактор Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге "Война", которая должна увидеть свет 15 октября. Выдержки из нее приводят американские СМИ.

В частности, по данным Вудворда, в преддверии российского вторжения Соединенные Штаты получили ценную разведывательную информацию, которая в октябре 2021 года "убедительно" показала, что у Путина есть планы вторжения в Украину с участием 175 тыс. оккупантов.

"Это был поразительный разведывательный ход, совершенный лучшими разведывательными службами США, включая агентурный источник внутри Кремля", – пишет Вудворд.

Человеческие источники являются одними из самых чувствительных в мире разведки, говорится в книге.

"Как будто они тайно проникли в палатку вражеского командующего и, согнувшись, изучали карты, численность и передвижение бригад, а также всю запланированную последовательность многофронтового вторжения", – говоится в книге.

Хотя Байден и его советники согласились, что план "совершенно серьезен", им и их союзникам все равно было трудно в это поверить.

"Именно это и планирует сделать Путин", – заявил Байдену директор ЦРУ Билл Бернс.

"Это было бы полным безумием", – ответил Байден.

"Господи Иисусе!" – воскликнул он. – Теперь мне придется иметь дело с тем, что Россия поглотит Украину?"

Согласно книге Вудворда, в декабре 2021 года Байден дважды предъявлял Путину разведданные: сначала в ходе видеоконференции, а затем в ходе того, что Вудворд называет "горячим 50-минутным звонком", который стал настолько напряженным, что в какой-то момент Путин "угрожающе поднял вопрос о риске ядерной войны".

Байден в ответ напомнил Путину, что "невозможно победить" в ядерной войне.

Также Вудворд пишет, что несмотря на неоднократные предупреждения, президент Украины Владимир Зеленский отверг идею о том, что Путин действительно вторгнется.

Он не верил в это даже после того, как вице-президент США Камала Харрис заявила ему во время встречи в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности, что вторжение неизбежно.

Харрис тогда сказала Зеленскому, что ему нужно "начать думать о таких вещах, как наличие плана преемственности для управления страной, если вас схватят, убьют или вы не сможете управлять".

После встречи Харрис сказала, что беспокоена тем, что это может быть последний раз, когда они его видят, пишет Вудворд.