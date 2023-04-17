Развязанная Путиным война пришла к каждому россиянину: в ГУР прокомментировали "бавовну" в Белгороде
В России больше нет безопасных мест. Ведь полномасштабная война, развязанная ею против Украины, дошла до каждого дома "подданного режима Путина".
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Юсов ответил на вопросы журналистов о взрывах в Белгороде, в частности на электроподстанции, произошедшими на Пасху, 16 апреля.
"Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит благодатный огонь. Кто совершает зло, то огонь на Пасху бывает другим... Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина", – отметил он. Андрей Юсов.
Напомним, в российском Белгороде поздно вечером 16 апреля раздались взрывы, после чего в небо поднялся густой дым, свидетельствующий о прилете. Объектом атаки стала одна из подстанций. На нем начался пожар, в городе и области возникли проблемы со светом.
Однако была ли это атака со стороны Украины – неизвестно.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 апреля сразу в нескольких областях России раздались взрывы. Сначала "бавовна" посетила Белгородщину, а затем на неепожаловались жители Курской области.
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