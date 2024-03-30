'Реакция США не была положительной': Зеленский назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ

Реакция США на атаки украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам не была положительной. Однако они прекратятся только тогда, когда государство-террорист Россия прекратит обстрелы украинской энергосистемы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Washington Post. Он пояснил, что российские беспилотники, ракеты и высокоточные бомбы прорывают украинскую оборону, атакуя энергетические объекты и другую важную инфраструктуру. У Украины нет другого выбора, кроме как наносить справедливые ответные удары.

"Реакция США не была положительной", – отметил Зеленский, однако отметил, что Белый дом не может ограничить использование Украиной собственного вооружения.

"Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что вы не можете", – объяснил президент.

Он отметил, что если российские атаки на украинскую энергетику остановить невозможно, то РФ должна заплатить аналогичную цену – обстрелы российских НПЗ будут продолжаться.

"Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества... Это справедливо", – считает украинский лидер.

"Когда Россия остановит эти действия, мы остановимся", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас в Украине существует неотложная потребность в ракетах большой дальности ATACMS-300. Они, по словам президента, будут использованы не против российской территории, а против аэродромов во временно оккупированном Крыму.

"Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму", – убежден украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Данные российского портала Росстат свидетельствуют о существенном сокращении производства бензина в РФ. За неделю с 18 по 24 марта было произведено на 7,4% меньше, чем за предыдущую.

– Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что в окружении кремлевского диктатора Владимира Путина все понимают последствия украинских атак по их НПЗ, но признавать не собираются. В то же время удары по "нефтедолларам" сильно влияют на экономику страны-агрессора.

– Издание FT сообщило, что американские чиновники якобы опасаются, что атаки на российские НПЗ могут привести к повышению цен на топливо, в частности в США. Публикация вышла 22 марта – именно в день, когда Россия совершила самую массированную атаку на энергообъекты Украины за последнее время.

– Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина ни у кого не будет спрашивать советов по уничтожению законных военных целей на территории государства-террориста России. Мы продолжим уничтожать россиян везде, где найдем.

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