"Реальная угроза": в ОК "Юг" рассказали, сколько ракетоносителей с "Калибрами" оккупанты держат в Черном море

Россия может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине прямо сейчас. В Черном море враг удержит 11 кораблей, среди которых - 3 ракетоносителя.

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Суммарный залп этих носителей составляет 24 ракеты "Калибр", а расстояние, на котором держатся корабли, позволяет им нанести удар в любой точке нашего государства. Об этом заявила в эфире "Днепр-TV", начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, новая ракетная атака войск РФ может произойти в любой момент.

"Наготове надо быть постоянно. Объективная обстановка свидетельствует о том, что враг наращивает свои усилия и имеет потенциал даже прямо сейчас осуществить ракетный удар", - отметила Гуменюк.

Она рассказала, что враг вывел в Черное море немалую корабельную группировку. С ракетоносителей, вышедших на боевое дежурство в черноморскую акваторию, Россия может ударить по любому региону нашего государства.

"В Черном море пока находится корабельная группировка в количестве 11 кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, которые могут быть снаряжены 24 ракетами "Калибр". Это реальная угроза. Потому что даже на том расстоянии, на котором они держатся от контролируемого Украиной берега, они обезопашивают себя, чтобы не быть пораженными, но могут оттуда нанести удар. Ударная сила и дальность ракет типа "Калибр" - 2,5 тысячи километров, это вся территория Украины", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, накануне, 16 февраля, войска РФ ударили по Харькову ракетами из С-300. Зафиксировано два прилета по объектам инфраструктуры.

Также сообщалось, что в Офисе президента Украины заявили, что Россия может запустить по Украине 24 февраля три волны ракет. При этом враг может прибегнуть к новой тактике, поисками которой ныне агрессор активно занят.

Также в ОПУ не исключают существенной эскалации на фронте в годовщину полномасштабного вторжения России. Однако украинские воины, заверили в Офисе, готовы к разным действиям оккупантов.