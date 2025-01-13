Реальные расходы России на войну вдвое превышают оборонный бюджет: финансист объяснил, какими будут последствия для Кремля

Расходы России на войну против Украины вдвое превышают ее оборонный бюджет благодаря теневому финансированию. Это создает огромные риски для экономики страны-агрессора и потенциально ослабляет ее позиции на переговорах, если таковые произойдут.

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Такое мнение высказал бывший финансист Bank of America и Morgan Stanley Крейг Кеннеди в своей рассылке Navigating Russia. Он уточнил, что пока это проект резюме с будущего отчета под названием "Скрытый военный долг России", который будет обнародован в ближайшие дни.

Аналитик описал схему того, как Кремль создал параллельную теневую систему финансирования войны за счет льготного кредитования. По его словам, сразу после вторжения российских войск в Украину, 25 февраля 2022 года, диктатор Владимир Путин подписал поправки о льготном кредитовании оборонных предприятий.

Это позволило достичь резкого роста корпоративных заимствований в 71% до $415 млрд или до 19,4% ВВП уже с середины 2022-го. Кеннеди подсчитал, что это больше, чем общие доходы РФ от нефти и газа и расходы ее оборонного бюджета за период с осени 2022-го по осень 2024 года. В частности, около $250 млрд из этой суммы пошло на финансирование часто некредитоспособных и связанных с войной предприятий.

Последствиями финансист называет то, что из-за всплеска заимствований Кремлю удалось создать обманчивое впечатление, якобы российские власти справляются с обеспечением оборонного бюджета. Однако, по его мнению, именно эта параллельная схема со второй половины 2024 года стала основный фактором инфляции и роста кредитных ставок выше 21%.

Российский Центробанк признал такое льготное кредитование "угрозой экономической стабильности страны". Его чиновники указали, что высокие затраты по займам порождают риски чрезмерной задолженности крупных компаний вроде "Газпрома", который брал деньги под 22% и выше, чтобы покрыть убытки от краха европейского экспорта.

"Вероятно, вскоре правительству придется брать на себя обязательства по спасению закредитованных предприятий, которые в общем могут "съесть" до половины всего бюджета. После этого Кремль не сможет финансировать перевооружение армии, если только Запад не смягчит санкции", – сделал вывод Крейг Кеннеди.

Он отмечает, что сегодня Россия, как ранее и СССР, скрывает реальное положение дел с финансированием ВПК, чтобы лучше выглядеть на вероятных переговорах. Однако теперь чем дольше Москва "откладывает перемирие", тем вероятнее наступление кредитного кризиса в стране-агрессоре. Единственным выходом из ситуации ради продолжения войны для Путина является добиваться отмены санкций на переговорах.

В своем резюме по финансовым потерям РФ Кеннеди порекомендовал властям Украины не соглашаться на смягчение санкций как условие вероятного перемирия и настаивать на том, что ресурсы Запада могут превзойти силы РФ на поле боя. В частности, Киев может попросить новый пакет вооружений и усиления санкций. Финансист считает, что снятие части санкций с России будет приемлемо для Украины только в том случае, если это станет условием полного прекращения войны и выплаты репараций.

"Проблемы Москвы с финансированием лишь усилятся, особенно если страны коалиции будут полнее применять мощные инструменты энергетических санкций, которые они располагают. Благодаря дальнейшей решительности и четкому пониманию уязвимости Москвы Украина и ее союзники смогут реализовать весь потенциал своих переговорных рычагов, избежать ненужных уступок и уменьшить долгосрочные риски, связанные с российским реваншизмом", – подчеркнул автор.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики посчитали, как война в Украине опустошила карманы россиян. Так, количество граждан РФ, испытывающих финансовые трудности, за последние четыре года выросло на треть: в 2020-м таких насчитывалось 35%, а к концу 2024-го их доля увеличилась до 48%.

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