Реальные цифры могут быть намного выше: в ООН назвали количество погибших украинцев в результате российской агрессии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, в результате действий российских захватчиков погиб по меньшей мере 8 791 мирный украинец. Только за последнюю неделю, с 1 по 7 мая 2023 года, российская агрессия забрала жизни 58 людей.

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Об этом говорится в отчете Организации объединенных наций, опубликованном на официальном сайте ООН. Всего за 15 месяцев полномасштабной войны ранения получили еще 14 815 человек.

Большего всего жертв российской агрессии на территории Донбасса, которая контролируется правительством Украины – 4 010 погибших и 5 636 раненых. В остальных украинских регионах российские оккупанты убили 2810 украинцев, еще 6543 пострадали.

1 971 человек погибли на временно оккупированных Россией территориях, 2 636 граждан нашей страны получили травмы.

В ООН подчеркнули, что эти цифры – не точные, реальные показатели жертв российской агрессии могут быть намного выше. Доступ к достоверной информации на оккупированных РФ территориях ограничен. В частности нет точных данных о том, сколько украинцев погибло в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, которые российские военные буквально стирали с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая только в Херсонской области Украины из-за российских обстрелов погибло 23 мирных украинца. Еще 46 человек получили ранения.

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