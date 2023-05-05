'Ребята только что приземлили вражеский 'Ланцет': Порошенко привез на южный фронт электронику для подразделения ПВО. Фото и видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко привез средства электроники украинским военным на фронт. Он заглянул в бригаду ПВО, которая на днях "приземлила" вражеский БПЛА "Ланцет".

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Об этом стало известно из пресс-службы "Европейской солидарности". Бойцы получили компьютеры, мониторы, планшеты и другие "вкусняшки".

"Сейчас пришло оборудование для работы с военной информацией. Старлинк, видеонаблюдение – это все крайне важно. Потому что часто мобильные группы диверсантов пытаются к нам подойти, и мы их отслеживаем средствами наблюдения. И можем отбить. нападение", – объясняют бойцы.

Украинские военные отметили, что в настоящее время существует острая нужда в технике, которая позволяет работать мобильно.

"Очень нужны планшеты. Операторы могут работать мобильно. Мониторы будут выдавать нужную нам информацию для того, чтобы отслеживать врага и более эффективно использовать наши системы ПВО. Медицинское оборудование для помощи раненым тоже крайне необходимо", – говорят военные.

В источнике говорится, что в следующий раз в подраздел привезут передвижную авторемонтную мастерскую и антиланцетные сетки.

Такую же порцию электроники передали и морским пехотинцам, с которыми команда Порошенко поддерживает постоянную связь, обеспечивая их всем необходимым.

"Четвертый день мы работаем в войсках. Мы уже хорошие друзья. И я благодарю вас за ту огромную работу, которую вы делаете", – отмечает Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко встретился с военнослужащими недавно созданного армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Пятый президент передал в подразделения грузовики, передвижные автомастерские и шины.

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