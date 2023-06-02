Речь идет не только об F-16: у Зеленского назвали все государства, вошедшие в коалицию истребителей для Украины

В настоящее время в "коалицию истребителей" для Украины вошли восемь государств, она продолжает расти. Страны-партнеры очертили контуры этого направления военной помощи нашему государству и работают над ускорением подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения.

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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он перечислил страны, которые присоединились к "коалиции" и предположил, что конкретные решения об F-16 и других западных истребителях могут быть приняты уже на следующем "Рамштайне".

По словам Жовквы, после поездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось определить контуры "коалиции истребителей" и предпринять реальные шаги к ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, "включая, но не ограничиваясь F-16".

"Оформилась основа европейской части Коалиции с участием уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", – сообщил Жовква. .

Замглавы ОПУ также добавил, что достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создания условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Напомним, ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил, что США будут работать над подготовкой украинских пилотов на F-16. По его словам, Вашингтон будет активно взаимодействовать с международными партнерами для обеспечения Украины западными самолетами четвертого поколения.

Байден добавил, что Америка работает с коалицией, состоящей из более чем 50 стран. Это позволяет обеспечить "историческую помощь" Украине, в частности, чтобы страна могла "защитить себя сегодня и в будущем".