РФ продолжает ядерный шантаж: что объединяет "эвакуацию" на объекте "Белгород-22" и события вокруг ЗАЭС.

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Российская сторона попытается использовать эту ситуацию, чтобы показать себя жертвой войны. В Гайворонском районе расположена российская военная часть 25624, которая называется "Белгород-22". Эта часть входит в состав ракетных войск стратегического назначения РФ и имеет кодовый признак С. Это база хранения ядерного оружия РФ. Есть ли там тактическое ядерное оружие – пока нет информации.

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Події у Бєлгородській області РФ спробує використати якраз щодо висвітлення можливості нападу на ядерні об’єкти на території РФ. Не виключаю, що надалі ця ситуація може екстраполюватися на події навколо ЗАЕС. Тобто всі зусилля української сторони на міжнародній арені щодо деокупації Запорізької АЕС і виведення російського контингенту будуть нівельовані заявами російської сторони з приводу необхідності охорони ядерних об’єктів.

Нагадаю, що вранці 22 травня "Російський добровольчий корпус" заявив, що зайшов на територію Росії й виконує там бойові завдання.

Пізніше стало відомо, що влада російської федерації терміново проводить евакуацію сховища ядерних боєприпасів "Бєлгород-22" у Бєлгородській області.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Воно (сховище ядерних боєприпасів – ред.) неподалік Грайворона, саме там зберігалася частина боєприпасів для ядерного озброєння", — додав представник ГУР МОУ.

За його словами, через ситуацію в бєлгородській області помітні "елементи паніки" у представників російського керівництва, про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення.

"Евакуація військового об’єкта "Бєлгород-22" — це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об’єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу", — зауважив представник ГУР МО України.

Варто зазначити, що інформація ГУР МОУ про термінову евакуацію сховища ядерних боєприпасів "Бєлгород-22" у подальшому не знайшла документального підтвердження.

Своєю чергою, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна спостерігає за операцією "Російського добровольчого корпусу", але не має до цього безпосереднього відношення.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина наблюдает за операцией "Русского добровольческого корпуса", но не имеет к этому непосредственного отношения.