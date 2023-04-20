'Рейс Ростов – Кропивницкий': всплыли подробности о секретной операции по вербовке пилота РФ, которая обернулась скандалом

В Украине всплыли подробности секретной операции 2022 года по вербовке пилота РФ и угону вражеского самолета. Старания "энтузиастов" обернулись скандалом и делом, открытым Службой безопасности Украины.

Видео дня

Детали рассказали украинские СМИ. Все началось примерно в апреле 2022 года, когда Верховная Рада разрешила платить вознаграждение за добровольную сдачу ВСУ российской техники. Наивысшую цену депутаты поставили за самолет – 1 миллион долларов.

Тогда гражданский украинский айтишник и пилот-любитель Алексей (имя изменено из соображений безопасности) решил уговорить врага на авантюру, которая принесет российскому военному деньги, а Украине – необходимые "крылья". После переписки с сотней российских пилотов "энтузиаст" определил троих, наиболее склонных пойти на авантюру.

Однако дальше айтишник нуждался в профессиональной помощи украинских военных и спецслужб. Через знакомых Алексей связался с заместителем начальника разведки Дмитрием Усовым, который взял собранные им материалы, а затем не стал продолжать сотрудничество. Отказ работать над идеей угона самолета в ГУР объяснили изданию тем, что безуспешность сделки якобы была очевидна.

Далее к операции в качестве оперативника присоединился сотрудник СБУ, однако сама спецлужба не нашла денег, чтобы "вложиться" в подкуп российских пилотов, которые только за видео самолета просили по 5 тысяч долларов.

Далее в истории появился на тот момент заместитель командира воинской части в Силах спецопераций Роман Червинский. В ССО на ответный запрос СМИ не ответили.

Ориентировочно в мае 2022-го года в Киеве была создана специальная рабочая группа, которая занялась указанной операцией. В качестве цели рассматривались разные модели самолетов: несколько истребителей серии "Су" и новейшая модификация бомбардировщика Ту-22. Военный из Воздушных сил Павел (имя изменено) приобщился к делу, чтобы проверить профессионализм российских пилотов.

Однако чем дальше украинская сторона общалась с россиянами, тем больше ощущалась "рука" ФСБ по другую сторону telegram-чатов.

Поняв, что россияне ведут собственную игру, украинцы решили больше сконцентрироваться на получении от них тайной информации: спрашивали пилота о том, где он работает, кто дает ему указания, устанавливали, с кем он общается, где и какие преступные приказы выполняет.

Наконец, когда пришло время начала операции, вместо российского самолета прилетели ракеты – в тот день враг выпустил по области 13 "Калибров" и "Х-22", 8 из которых попали в аэродром "Канатово" вблизи Кропивницкого, где украинская сторона должна была встретить угнанный борт. В результате атаки погиб один военный. Средние или легкие ранения получили 17 человек, среди которых также сотрудники ГСЧС. Также были повреждены здания и некоторая военная техника.

Уже через два дня после этого российские пропагандисты похвастались, как кремлевские силовики "предотвратили украинскую операцию", показав даже отдельные отрывки переписки, видеозвонков и кадры передачи денег.

Служба безопасности Украины, со своей стороны, начала следствие по двум статьям: "государственная измена" и "превышение служебных полномочий". Результаты обстрела стражи порядка считают последствиями действий именно Червинского. Сам экс-разведчик считает преследование политически мотивированным. Тем временем в Офисе президента Украины отказались комментировать позицию по данному делу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия продолжает вербовать своих граждан на войну против Украины посредством абсурдной пропаганды. Пропагандисты сняли ролик, в котором принял участие белорус, ранее снимавшийся в форме солдат Третьего Рейха;

– СБУ задержала вражеского информатора – радиомеханика, который называл своей родиной СССР. Именно по полученным от него координатам российские оккупанты совершили один из ударов по Одессе с помощью иранского дрона-камикадзе Shahed ("Герань").

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!