Рекордные налеты дронов и рост угрозы по баллистике: что показал анализ российских ударов по Украине за месяц

В мае 2026 года российские оккупанты в очередной раз установили абсолютный рекорд налетов на Украину дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий". Также был установлен абсолютный суточный рекорд по массированному удару 13-14 мая. Прошлый месяц стал серьезным испытанием для сил ПВО Украины, с которым Воздушные силы ВСУ и все задействованные подразделения справились на пределе своих возможностей.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В мае Россия применила по территории Украины 222 ракетных средства поражения, из которых было сбито 116 целей или 52% от общего количества – что является одним из самых низких показателей перехватов в этой категории. Но тому есть вполне объективные причины, о которых мы поговорим далее.

В мае агрессор осуществил три массированных, комбинированных ракетных удара по Украине (13-14, 18 и 24 мая).

РОВ задействовали следующую номенклатуру ракетных средств террора:

9М723/KN-23/5В55 – 94 ракеты, из которых было сбито 22 цели;

Х-101/9М727/728 "Искандер-К"/3М14 "Калибр" – 54/44*;

Х-101 – 41/34;

9М727/728 "Искандер-К" – 8/4;

Х-59/69 – 5/4;

Х-31П – 5/5;

Х-47М2 "Кинжал" – 6/0;

3М22 "Циркон" – 3/0;

Х-35 – 1/0;

РС-26 "Рубеж"/"Орешник" – 2/0;

неустановленного типа – 3/3.

* По удару на 24 мая ВС ВСУ не представляли развернутого списка по количеству примененных крылатых ракет дозвукового типа авиационного базирования Х-101, морского 3М14 "Калибр", сухопутного 9М727/728 "Искандер-К", а были опубликованы общие данные.

Исходя из вышеизложенной статистики можно сказать, что противник смог восстановить производство и применение баллистических ракет после проседания в марте и апреле, вызванном ударами по предприятиям Воткинский завод и "Кремний Эл", задействованным в производстве 9М723.

Именно баллистика становится у россиян главным инструментом террора, против которого у нас крайне ограниченные возможности противодействия. Это в свою очередь и влияет на статистику перехватов ракетных средств поражения.

В свою очередь высокий показатель перехвата крылатых дозвуковых ракет является в первую очередь заслугой пилотов ВС ВСУ, которые зачастую и выполняют задачи по уничтожению средств террора этого типа.

Можно было бы отдельно уделить внимание пуску по Украине двух ракет РС-26 "Рубеж"/"Орешник" и недолету одной из них, но с учетом уже неоднократно озвучивавшейся информации не вижу в этом особого смысла. Главной угрозой и вызовом для Украины является не плацебо голого короля, а куда более реальный, разрушительный, масштабируемый противником баллистический инструмент террора.

Налеты Shahed-136/БМ-35/"Гербер"/"Пародий"

В мае российские оккупационные войска применили по территории Украины рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" – 8 150, из которых было перехвачено 7 642 цели или 94%.

Напомню, что предыдущий рекорд был установлен в апреле – 6 441 дронов (перехвачено 5 862 или 92%).

На фоне того, как два месяца подряд РОВ устанавливают рекорды по применению дронов, возникло мнение, что россиянам удалось значительно нарастить производство этих средств террора. Тот факт, что Россия пытается масштабировать производство Shahed-136 и прочей номенклатуры – неоспорим и хорошо известен, но доподлинно неизвестно, смогла ли она резко увеличить выдачу готовой продукции.

Что же до рекордных ударов, то при детальном рассмотрении они полностью вписываются в имеющиеся уже давно у РОВ ресурсы применения средств террора.

Ранее я уже неоднократно отмечал, что средний показатель производства Shahed-136 составляет около 130 единиц готовой продукции в сутки и примерно такой же показатель для производства других воздушных средств, применяемых при массированных атаках тыловой Украины.

Таким образом, суммарно в сутки РОВ получают в среднем 250-260 изделий разного типа или минимум 7 500 в течение месяца. И информации о резком изменении этого показателя в большую сторону нету, как раз наоборот: прирост производства достаточно умеренный – 10%-15% за период до полугода.

Грубо говоря, суммарный производственный потенциал России в номенклатуре этих изделий за два месяца (апрель и май) составил минимум 15 000, в то время как суммарное применение – 14 591. То есть, рекорды были установлены без использования всего производственного потенциала.

Также стоит обратить внимание на то, что РОВ не совершали массированных налетов и ударов по Украине с 25 апреля до 13-14 мая (за исключением 1 мая, когда было использовано 409 дронов, но массированному комбинированному удару (500+) он немного не соответствовал).

За этот период Россия снизила уровень террора, чтобы добиться от Украины перемирия на 9-10-11 мая. Но это, а особенно режим тишины на майское "перемирие", позволило РОВ значительно накопить боекомплект и на 12 мая противник вышел с потенциалом по дронам в более 2 000!

Таким образом, рекорды РОВ за апрель и за май – это не столько результат масштабирования и резкого увеличения производства, сколько накопление средств террора. И, как я предупреждал в своем прошлом обзоре ударов противника за месяц, прагматизм их применения и более сбалансированное распределение имеющегося боекомплекта.

Выводы

В мае 2026 года РОВ вполне ожидаемо установили рекорд по применению дронов, а также вернулись на прежние показатели использования баллистических ракет.

При этом если категория дронов представляет собой вполне предсказуемый результат накопления и систематизации применения этих средств поражения, то баллистика – это уже последствия как восстановления производства, так и его наращивания.

В 2026 году именно эта категория ракетной компоненты РОВ будет наибольшим вызовом для ПВО Украины и борьба с ней станет главной задачей для СОУ – как в обороне, так и в активных операциях по территории самой России.