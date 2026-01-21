Renault совместно с французской компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные дроны для Украины – FT

Французский автопроизводитель Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В Renault подтвердили участие в проекте, однако стоимость контракта, а также количество и тип дронов не раскрыли.

По данным Financial Times, контракт заключили после того, как французское правительство в июне обратилось к автомобильным и оборонным компаниям с запросом о совместной работе над производственными линиями дронов. Дроны будут изготавливать на двух производственных площадках Renault.

Директор Renault Фабрис Камболив отметил, что к компании обратились из-за ее производственного и креативного промышленного опыта.

"Проект продолжается и возглавляется Министерством обороны Франции. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства", – отметил он.

В издании добавляют, что Turgis Gaillard – компания, основанная в 2011 году, имеет около 400 сотрудников и около 80 млн евро дохода. Среди ее продукции, в частности, 20-метровый средневысотный беспилотник AAROK. Борт способен перевозить почти 3 тонны топлива, оружия или оборудования и лететь более 20 часов.

Заметим, что БПЛА для Украины будут производить не только во Франции. Ранее стало известно, что Великобритания начинает производство дронов-перехватчиков для нашего государства уже в январе, а первые поставки ожидаются в феврале. Проект реализуется в рамках совместной оборонной инициативы с участием украинских и британских инженеров. Новые беспилотники должны усилить защиту украинских городов от российских воздушных атак.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина наращивает собственное производство оружия, в частности, дронов и ракет. По словам президента государства Владимира Зеленского, сейчас страна производит более 50% оружия, которое использует на передовой. Причем почти весь украинский арсенал дальнобойного оружия производится отечественными оружейниками.

