''Решающая битва еще впереди'': подразделение ССО ''Азов'' стало штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ и будет защищать Бахмут. Видео

Подразделение Сил специальных операций "Азов" официально стал третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Свой боевой путь легендарные украинские защитники начинают в Бахмуте Донецкой области.

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Об этом сообщил основатель полка "Азов", бывший нардеп Андрей Белецкий. "Подразделение ССО "Азов" – теперь Третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ. Наш боевой путь начинается со сложнейшего направления – на Бахмуте", – отметил он.

Белецкий также подчеркнул, что решающее сражение полка в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах, именно поэтому военное командование возлагает на военных новую ответственность.

"А значит – российским чмобикам, зекам, вагнерам, соловьёвым и военкорам будет о чем сочинять басни и легенды. Мы готовим для них множество сюрпризов. Зима точно будет жаркой", – добавил он.

Напомним, бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" почтили память павших в боях побратимов. Действо под названием День мертвых азовцы проводят каждый год, вспоминая всех воинов подразделения, погибших за независимость Украины с оружием в руках.

1 декабря Украина вернула из российского плена еще 50 своих граждан. Среди освобожденных – защитники Мариуполя и "Азовстали", пленники из Оленевки и воины, раненные в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденные из российского плена защитники Мариуполя мечтают вернуться в Украину. Командир "Азова", подполковник Денис Прокопенко "Рэдис" рвется в бой, хотя это пока невозможно. Сейчас в Турции остаются пять командиров гарнизона, который защищал Мариуполь.