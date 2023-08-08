Решить вопрос с войной за год, чтобы не рисковать: Фейгин пояснил важный нюанс

Украине необходимо "решить все вопросы" по войне с Россией за время, оставшееся до очередных президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Если на них победит Дональд Трамп, он примет решение о прекращении военной помощи нашей стране.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "А как Украина будет продолжать воевать без этой военной помощи? И так все идет тяжело", – заметил он.

По мнению правозащитника, нельзя исключать вариант, при котором Трамп будет участвовать в выборах и победит на них. "Ничего нельзя исключать. Было бы наивно говорить о том, что нет, такое исключено в принципе".

При этом в контексте предыдущих заявлений Трампа о войне в Украине Фейгин допустил, что тот, оказавшись в кресле президента США, прекратит поставки вооружений нашей стране.

Он заметил, что ни участие Трампа в президеньских выборах, ни тем более его победа не предрешены. "Никто не говорит, что Трамп обязательно победит на выборах. Одно дело выйти на праймериз в качестве кандидата против Байдена, но мы не говорим, что это гарантированно закончится его победой".

В этом контексте Фейгин напомнил, что выборы в США пройдут в ноябре 2024 года, а инаугурация нового президента несколькими месяцами позже, только в январе 2025 года. "Это приличный срок сам по себе".

По его убеждению, за это время "надо решить все вопросы, не рисковать".

"Либо военным путем, либо политическим. Видимо, американская администрация больше настроена на второй вариант. По крайней мере, так выглядит. А как там на самом деле – толком никто не знает, что у них там на уме", – подытожил правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL, Дональд Трамп заявил, что сможет завершить войну в Украине в течение 24 часов, позвонив президентам Украины и России и заставив их заключить мирный договор. Отвечая на это заявление, глава Украины Владимир Зеленский напомнил, что у Трампа уже было 24 часа во время его президентства, но тогда у него, вероятно, были другие приоритеты.