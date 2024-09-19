Сущность. Индийские боеприпасы были переправлены в Украину европейскими странами, такими как Италия и Чехия, что вызвало недовольство Москвы. Россия дважды высказывала свои претензии Индии (в том числе, во время встречи Сергея Лаврова с индийским министром иностранных дел).

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По официальным данным, Индия уже экспортировала оружия на 135 млн долларов в страны, которые затем переправляли его в Украину. Официальные лица Индии заявляют, что их страна не напрямую поставляет оружие в Украину и что объемы экспортируемых боеприпасов минимальны.

Однако Индия не приняла никаких мер, чтобы остановить европейские страны от перепродажи этих боеприпасов Украине, несмотря на тесные связи с Россией. Индия видит войну в Европе как возможность развития своего вооруженного экспорта. В последние годы объем экспорта оружия значительно возрос. Дели стремится увеличить экспорт оборонной продукции до 6 миллиардов долларов к 2029 году.

Несмотря на недовольство России, Индия продолжает балансировать между стремлением сохранить хорошие отношения с Россией и развивать свои отношения с Западом. Это критически важно и для экономического развития страны и для защиты от китайских амбиций.

Индия использует эту ситуацию для демонстрации Запада, что она не поддерживает Россию в конфликте, сохраняя при этом тесные экономические и технологические связи с Москвой.