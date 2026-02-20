Сеть насыщается взаимоисключающими прогнозами.

Одни утверждают, что с 1 марта нас ждет режим прекращения огня. Я только за! Лучше – раньше!

Другие нагнетают, что где 12 лет войны, там и 15. Еще три года.

Где правда? Везде

Надо относиться к такой шизофрении спокойно. Когда речь идёт о действительно важном, всегда происходит игра нервов и битва подходов. К тому же кругом жулики. Поэтому ориентируемся на высокие международные стандарты двоемыслия и троедействия, а в уме держим конкретику.

Свежий пример.

1. Давеча, выступая в Мюнхене с духоподъемной речью, товарищ Макрон обрисовал контур стратегически автономной в оборонных вопросах Европы. Где упомянул несколько важнейших проектов, среди которых производство франко-немецко-испанской авиационной платформы нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

По легенде к 2040-гг. этот аппарат должен был бы заменить Eurofighter и французский Rafale. А в случае масштабирования – потеснить американские самолёты. Как говорится, во-первых, это красиво.

2. Буквально через пару дней Макрон отправляется в Индию на саммит по ИИ. Накануне встречаются французский и индийский министры обороны, а индийский совет безопасности принимает решение… закупить у Франции ещё 114 машин Rafale. И Макрон, не моргнув глазом, говорит индусам: если посмотреть в 2040-2050 гг., вам понадобится мноооого самолётов! Поэтому Rafale – это тема!

Причём речь идёт о совместном производстве в Индии с повышением локализации (о чём индусы пытались говорить с Москвой по Су-57Э, но движется так себе, много рисков). Плюс Франция рассматривает возможность продать Индии ещё три подводных лодки (у индусов уже есть 6 французских лодок).

Учитывая тайминг и разговоры о FCAS, логика сохраняется в том случае, если французы продают Индии часть существующих Rafale, которые заменяют новыми платформами. Делать новую европейскую платформу и клепать новые самолёты для Индии может быть слегка напряжно. Но Макрон через год с небольшим будет на другой позиции. Сейчас ему надо продать Rafale.

3. Тут на арене появляются немцы.

Большевистское издание Reuters со ссылкой на анонимов сообщает, что немцы удумали купить в США ещё некоторое количество F35. В 2022 году ФРГ уже заказали 35 таких самолётов, поставки должны начаться в этом году. Причина размышлений о новой партии – якобы туманные перспективы FCAS.

Ибо Франция и Германия якобы по-разному видят эту платформу. Мерц вообще сказал, что теоретически речь может идти о двух разных самолётах, что звучит странно. Плюс в профессиональных кругах идёт дискуссия, а нужно ли разрабатывать гипердорогой новый пилотируемый самолет, когда всё кренится в сторону БПЛА? Можно угрохать кучу денег, потерять время, а потом эту дорогую игрушку даже продать некому будет.

Немецкие СМИ со ссылкой на своих анонимов в правительстве яростно опровергли инсинуации о дополнительных закупках авиации у США.

В Мюнхене министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что судьба FCAS будет определена в ближайшие недели. Но даже если этот проект накроется медным тазом, то часть идей (например, рой пилотируемой и беспилотной авиации) и сотрудничество с Францией по другим вопросам сохранится.

Тем не менее, инсинуаторы напоминают, что якобы в октябре 2025 г. Писториус размышлял о том, а не купить ли ещё 15 F35? На тот случай, если в истории с FCAS не будет прогресса. А так какой-то резерв. Но с тех пор опубликована стратегия нацбезопасности США и говорить о сотрудничестве ("зависимости") с Америкой стало (на какое-то время) немодно.

Это не означает, что FCAS приговорен. Это означает, что высокие договаривающиеся стороны ведут переговоры. Французы не хотят отказываться от своих преимуществ, а немцы подозревают, что их пытаются развести на деньги. Будет сказано ещё многое, это дело житейское.

4. В чем конкретика у нас?

За один день СБС поразили три российских ЗРК "Тор" в Запорожской области.

Это нарастающие успехи middle-strike.

Это факты, которые в сумме определят – так с 1 марта, или еще три года.