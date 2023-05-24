'Ядерную ракету по Киеву!' Министр обороны Британии вызвал истерику у россиян появлением в Киеве и словами о Путине

В среду, 24 мая, в Киев с официальным визитом прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым для переговоров, касающихся перспектив членства Украины в НАТО, украинской формулы мира и, самое главное, приоритетов украинской армии в вооружении для достижения победы над Россией.

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Подробности сообщает официальный сайт Минобороны Украины. В России же из-за этого визита уже бьются в истерике.

Согласно официальному сообщению, во время переговоров Уоллес и Резников обсудили ряд важных вопросов безопасности. Среди них – перспективы вступления Украины в НАТО на фоне подготовки к саммиту альянса в июле 2023 года в Литве и украинская формула мира.

"Конечно, мы обсуждали натовскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. В том числе видение Украины по стабилизации мира в Европе, используя формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского", – сообщил глава МО Украины.

Центральной темой для переговоров стали приоритеты Украины по вооружению, необходимому для победы над Россией.

"Особенно по поводу оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, таком как Storm Shadow", – добавил Министр обороны Украины.

Тем временем Уоллес напомнил, что Британия стала первой страной, передавшей Украине дальнобойные ракеты.

"Украина получила ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы на большие дальности. Это одни из первых ракет большой дальности, предоставленные Украине ее союзниками. Мы предоставили такой вид вооружения из-за постоянного применения Россией ее оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре", – отметил Бен Уоллес.

Также глава британского оборонного ведомства передал послание президенту РФ Владимиру Путину. Уоллес подчеркнул, что российский диктатор не сможет одержать победу в развязанной им войне, а поддержка Украины партнерами будет оставаться непоколебимой.

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну которую он развязал, несмотря на то сколько он отправит на смерть российских солдат ради своего эго и имперских амбиций. Он не добьется успеха, а международное сообщество станет только сильнее в противостоянии этой агрессии", – сказал Уоллес.

Лондон продолжает оставаться одним из лидеров по поддержке Украины. Непреклонную и решительную позицию на этот счет Британия демонстрирует с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Украина ясно осознает важность такой поддержки и благодарна за нее.

"Мир снова увидел лидерство Соединенного Королевства, мир снова увидел настоящую дружбу, и мир увидел, что это лидерство дает преимущество на поле боя. Первые партии поставок противотанковых средств NLAW, помощь в принятии решений о получении Украиной артиллерии 155-го калибра, создании специального фонда о поддержке Украины и возможности приобретения оружия из разных стран, вооружении украинского флота противокорабельными ракетами "Гарпун" вместе с партнерами, участие в обеспечении Украины современными системами MLRS, таких как M270, бронированные автомобили разных классов и типов, огромные проекты подготовки наших военнослужащих за границей. А еще за такие "вкусняшки", как Storm Shadow, и многое другое, о чем я пока не могу сказать. И все это Украина получила благодаря персональному участию Бена Уоллеса, его лидерству и усилиям его команды", – подчеркнул Резников.

В России по поводу визита Уоллеса вспыхнула знатная истерика. Россияне в комментариях в российских пабликах кричат о "зраде" из-за отсутствия ударов по Киеву и требуют запустить по украинской столице все, что имеется на вооружении РФ, от "Кинжалов" до ракет с ядерными боеголовками.

"Ядерную ракету по Киеву", "Какого х*ра у этого англосаксонского министра кинжал не в ж*пе", "Кинжалом бы", "Еб...ните куев.Пусть в посольствах все сгорят", "А чо вхе*рачить по куеву религия не позволяет??? Почему всякая шваль спокойно передвигается там?", "Ещё одно говно приехало осквернить Киев", "Фу, бл*ть!!!И че мы ???Не ебанули по Киеву????Тьфу бл*ть пид*расье в МО какое-то!!!!Они (Британия) им (хохляндии) ракеты чтоб еб*шить/крошить "русню", а мы не еб*нули по министру обороны главного врага России?!?!!;Вы че бл*ть ???!Заняты были арестом инженера???Бл*ть вы в своем уме-то МО?" – истерически вопят россияне обоих полов.

Также россияне пытаются утешить себя затхлыми баснями российской пропаганды о "ручном управлении" и якобы исчезновении/тяжелом ранении/гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Встреча двух долбо*бов", "За Хмельницкий спасибо сказал?", "С Залужным встречался? Не? А почему?", "Контролирует пëсиков", "Сложно было въ*бать? Вслед за Валериком чтобы", "Нацисты опять побираются", – пишут комментаторы из "самой миролюбивой страны в мире".

Они также призывают к физической ликвидации Уоллеса, а также интересуются, достанут ли британские ракеты до Таганрога и обсуждают, не дойдет ли дело до передачи Западом Украине ядерного оружия.

Напомним, ранее Резников анонсировал новый "Рамштайн" и озвучил приоритеты Украины. По его словам, ключевой потребностью Украины в условиях постоянных ударов со стороны российских оккупантов остаются противоракетные и противовоздушные системы. Именно новую партию этих установок будет просить Киев уже на следующем саммите в формате "Рамштайн". Он состоится на следующей неделе.