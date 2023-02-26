Результат мгновенный! Морпехи передали оккупантам пожелание ''удачи''. Эффектное видео

Украинские морпехи еще раз показали профессионализм в борьбе с вражеской армией Россией. В одном из населенных пунктов военные устроили "сафари" на российских оккупантов.

Видео дня

Эффектное видео уничтожения врага было опубликовано в воскресенье, 26 февраля, на официальной Facebook-странице 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Билинского. На кадрах показано, как морпехи открывают огонь по противнику (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Морпехи показали, как засекли оккупантов, двигавшихся по тропинке. Первая группа захватчиков из двух человек была уничтожена мгновенно. Также на другом участке были ликвидированы еще три военных России, а одному удалось скрыться.

В пресс-службе бригады отметили, что это тот случай, когда пожелание "удачи!" от морпехов дошло до адресата.

Накануне морские пехотинцы ВСУ показали разгром российской пехоты в Донецкой области. Оккупантов, которые хотели атаковать позиции наших защитников, ликвидировали среди заснеженного поля.

По врагу отработал минометный расчет 36-й ОБРМП вместе с "птичками" 503-го отдельного батальона морпехов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля украинские защитники сбили очередной российский самолет на Авдеевском направлении Донецкой области. Отлично отработали бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады.

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