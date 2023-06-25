'Результата не получили': в ГУР сказали, зачем РФ была 'сделка с пленными' в Венгрии

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Россия пыталась использовать "сделку с пленными" в Венгрии. Таким образом они решают несколько своих задач.

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Об сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона. Он уверен, что РФ не получит желаемый результат.

"Это очевидная российская информационная операция, у которой есть несколько задач", – отметил он.

Среди таких задач противника Юсов назвал стремление "очистить" репутацию Русской православной церкви (РПЦ) и создание конфликтной ситуации между Украиной и Венгрией.

Кроме того, по словам представителя ГУР, россияне пытались использовать "сделку с пленными" в Венгрии для "подвешивания вопроса международного права" и работали по игнорированию суверенитета Украины.

"Можно сказать, что с информационной точки зрения они не получили желаемый результат", – добавил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) передали Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной.

– Впоследствии Украина установила местонахождение и фамилии пленных, которых Россия передала Венгрии. Информация была передана их родственникам и правоохранительным органам.

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию был заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

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